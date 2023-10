Diätologin zu Besuch in der Volksschule Hausmening

Sabine Zeller erklärte Inhaltsstoffe auf den Lebensmittelverpackungen und wie die Volksschulkinder versteckten Zucker erkennen können. „Es ist wichtig, dass die Kinder die Zusammensetzung von Lebensmitteln kennen, und so lernen, gesund einzukaufen“, sagt Bildungsstadträtin und Direktorin der Volksschule Hausmening Doris Koch.

Die Schüler und Schülerinnen wurden darüber informiert, wie viel Zucker ihr Fruchtjoghurt enthält und sie durften raten, wie viel Zuckerwürfel bestimmte Säfte enthalten. „Gesunde Ernährung beginnt im Kindesalter, darum freut es mich besonders, dass „Tut gut!“ NÖ uns diese Vorträge und Kochworkshops in Amstetten ermöglicht. In der betreuten Gruppe kann man Themen wie gesunde Ernährung und Übergewicht gut besprechen und die Kinder lernen, viele versteckte Kalorien und Zuckerrationen an den Verpackungen zu erkennen“, sagt Claudia Weinbrenner, Arbeitskreisleiterin der Gesunde Gemeinde Amstetten.