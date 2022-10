Wertvolle Hilfe für Familien in Not

Unterschiedliche Belastungen für die psychische oder körperliche Gesundheit, ein fehlendes soziales Netz oder eine schwierige finanzielle Lage stellen Schwangere und Familien mit kleinen Kindern oft vor große Herausforderungen. „Netzwerk Familie“ hilft in prekären Situationen, die richtigen Anlaufstellen in der wohnortnahen Umgebung zu finden. Dank EU-Finanzierung startete das Angebot nunmehr auch in den Bezirken Amstetten, Scheibbs, Melk und Waidhofen an der Ybbs. „Diese Einrichtung ermöglicht den Gemeinden, bei Bedarf schnell helfen zu können“, betont Johannes Pressl. Über 450 Familien konnten seit dem Start des Angebots von ‚Tut gut!‘ begleitet werden. Zielsetzung des Programms ist es, Kindern ein gesundes und sicheres Aufwachsen zu ermöglichen, und Familien, die in herausfordernden Situationen sind, zu helfen.

Betroffene selbst, auch deren Eltern, Verwandte oder Freunde können sich unter: 0676/ 8587034522 oder per Mail an netzwerkfamilie@noetutgut.at an die Beteiligten des Netzwerkes wenden.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.