Blindenmarkter Roland Ebner gewann Fotowettbewerb

Der „Headshot-Fotograf“ Roland Ebner aus Blindenmarkt wurde Ende Oktober mit einem Bild beim internationalen Fotowettbewerb „Headshot of the week“ unter 45 weiteren Einsendungen zum Sieger gekürt. Er ist damit erst der zweite Österreicher unter weltweit rund 1.500 weiteren Mitgliedern der sogenannten „Headshot Crew“, der sich diesen Titel sichern konnte.

Im NÖN-Gespräch erklärt er, was genau Headshot-Fotografie eigentlich ist.

Was sind Headshots, und warum haben Sie sich für diesen Stil entschieden?

Ebner: Headshots sind kurz gesagt Portraits, bei denen der Ausdruck zählt, und darum ist auch der Bildausschnitt sehr eng auf den Kopf fokussiert. Der Stil hat seine Ursprünge bei Schauspielerportraits, wo Castingdirektorinnen und -direktoren in kurzer Zeit einen ersten Eindruck gewinnen müssen. Er eignet sich dadurch auch hervorragend für Businessportraits. Anfangs wollte ich einfach die spezifischen Techniken kennenlernen, um bessere Mitarbeiterportraits zu machen. Im Laufe der Zeit hat mir dann gerade die gemeinsame Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden so viel Spaß gemacht, dass ich mich immer weiter in diese Richtung spezialisiert habe. Leute zu fesselnden Ausdrücken zu coachen kann wirklich sehr viel Spaß machen!

Mit diesem „Headshot“ holte sich Roland Ebner die Auszeichnung. Foto: NOEN

Was genau ist die „Headshot Crew“ und wie funktioniert dieser Wettbewerb?

Ebner: Die Crew ist eine (kostenpflichtige) weltweite Community von Profifotografen. Dabei geht es primär um Weiterbildung, aber auch um den Erfahrungsaustausch untereinander. Der wöchentliche Wettbewerb „Headshot of the week“ ist eine Gelegenheit, sich live Feedback und Kritik von den Größen der Branche abzuholen. Die Judges bewerten dabei im Laufe eines Online-Meetings die eingesendeten Bilder und besprechen die Kritikpunkte mit den jeweiligen Fotografen. Die Auswahl wird auf ein paar wenige Shots eingeschränkt, über die dann die Community abstimmt.

Sie machen nur Headshots, sonst nichts?

Ebner: Zum Großteil. Manche meiner Kunden, speziell Einzelunternehmer, Geschäftsführer, Künstler, Autoren et cetera, buchen auch gerne Studioportraits (also mit weiterem Zuschnitt bis zum Ganzkörperportrait) oder die sogenannten „Environmental Portraits“ vor Ort.

Ist das Fotografieren Ihr Hauptberuf?

Ebner: Nein, ich betreibe mein Studio in St. Martin am Ybbsfelde derzeit im Nebengewerbe. Hauptberuflich bin ich Projektleiter im Rohrleitungsbau.

Weitere Infos: www.rolandebner.com

