Für ein gutes Bauchgefühl

„Unser Verein ist Nachfolger der ‚Mütterstudios‘ der 1980er Jahre in Niederösterreich“, berichtet ProMami-Gründerin Beatrix Cmolik. Die Waidhofner Hebamme hat sich einst mit anderen Kolleginnen zusammengeschlossen, um Leistungen flächendeckend in höchster Qualität anzubieten. So entstanden im Laufe der Jahre zehn Standorte im gesamten Bundesland – vor 13 Jahren jener in Amstetten.

Ziele von ProMami sind es, den Austausch und die Zusammenarbeit der Hebammen zu fördern sowie eine kontinuierliche und gemeinsame Weiterbildung inklusive einer qualitativen Überprüfung und Weiterentwicklung der einzelnen Standorte. Darüber hinaus werden zur umfassenden Betreuung der Eltern und Kinder Vernetzungen und Kooperationen mit Institutionen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich gepflegt.

458 Hebammen gibt es in Niederösterreich

„In Niederösterreich gibt es derzeit 458 Hebammen, die zum Großteil in den Kliniken beschäftigt sind. Ein großer Teil davon ist darüber hinaus zusätzlich auch freiberuflich tätig, nur wenige Hebammen sind rein freiberuflich im Einsatz. So auch an den ProMami Standorten“, erklärt Beatrix Cmolik.

In jedem ProMami-Standort gebe es eine leitende Hebamme sowie mehrere Mitarbeiterinnen, auch aus anderen medizinischen Berufen wie etwa Physiotherapeutinnen. In Amstetten seien derzeit fünf Hebammen für Mutter und Kind da. „Fakt ist, Hebammenordinationen sind hierzulande nicht so publik wie in anderen europäischen Ländern“, berichtet Beatrix Cmolik. „Daher hat das Land Niederösterreich dann die Idee aufgegriffen, mit dem Anspruch Akutbetten im stationären Bereich einzusparen und den Frauen eine niederschwelligere Versorgung anzubieten.“

2.000 Frauen nützten die Angebote

Die Frequentierung der ProMami-Standorte kann sich sehen lassen: Allein im Vorjahr haben 2.000 Frauen von den Angeboten, die von Kinderwunschseminaren, Geburtsvorbereitungskursen über Akupunktur bis hin zur ambulanten Geburt reichen, Gebrauch gemacht und wurden in rund 20.000 Beratungseinheiten von den ProMami-Mitarbeiterinnen begleitet. „Dennoch gibt es in Niederösterreich noch immer Frauen, die in diesen Bereichen unterversorgt sind und nicht wissen, dass Hebammen-Betreuung in vielen Fällen eigentlich eine Leistung der Krankenkassen ist und sie Anspruch darauf haben“, so Beatrix Cmolik. „Wir wollen für ein gutes Bauchgefühl sorgen und Frauen von unserer Betreuung in Kenntnis setzen.“

Infos: www.promami.at