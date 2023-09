Jakobsbrunnenweg künftig Teil des Ybbstalradwegs: Bürger verunsichert

Bürgerbeteiligung wird in Amstetten im Rahmen der Stadterneuerung zwar großgeschrieben, aber die geplante neue Route für den Ybbstalradweg hat man im Vorfeld offenbar zu wenig kommuniziert. Im Gemeinderat wurde schon im Dezember ein Grundsatzbeschluss einstimmig durchgewunken und in der Vorwoche wurden, wiederum einstimmig, erste Arbeiten im Bereich Hausmening in Auftrag gegeben.

Die vorgesehene Route hat die Stadt erstmals in der Vorwoche mittels einer Presseaussendung der Öffentlichkeit präsentiert und verursachte damit einige Irritationen. Vor allem, dass der Ybbstalradweg in Amstetten künftig über den Jakobsbrunnenweg führen soll, lässt Bürgerinnen und Bürger, die dort gerne spazieren gehen, befürchten, dass ihnen ihr Naherholungsgebiet verloren geht. „Wenn die E-Biker dort mit 25 km/h dahinrauschen, dann wird es so, wie entlang der Ybbs (Greimpersdorf bis zum Hofer), dass man nicht mehr gehen kann. Da sind schon öfter gefährliche Situationen zu beobachten gewesen“, heißt es in einem Posting. Ein anderes lautet: „Der Weg ist zum Spazierengehen und zum Wandern super! Schade, wenn wieder mal rücksichtslose "Klingelkandidaten" mit Vollstoff an Joggern, älteren Spaziergängern, Eltern mit Kinderwagen und Kleinkindern mit ihren Bikes durchrasen!“

Der Tenor vieler Stellungnahmen lautet, dass der Weg als Spazierweg erhalten werden soll.

ÖVP und Grüne über SPÖ empört

Die Causa führt auch dazu, dass das leichte Tauwetter zwischen der SPÖ und den Regierungsparteien, das sich in der Gemeinderatssitzung angedeutet hat, gleich wieder politischem Frost weicht. Die Sozialdemokraten erklären nämlich in einer Aussendung von Vizebürgermeister Gerhard Riegler und Baustadtrat Bernhard Wagner, dass sie in der Arbeitsgruppe, die die neue Route erarbeitet habe, nicht vertreten gewesen seien. Und beim Grundsatzbeschluss im Dezember 2022 sei „nicht ersichtlich gewesen, „welches Ausmaß die Neuplanungen haben würden, und auch nicht, welche konkreten Auswirkungen auf den Jakobsbrunnenweg“.

Dem steht allerdings die Sitzungsvorlage vom Dezember 2022 entgegen, die der NÖN vorliegt (Beilage einer Presseaussendung von ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter). Dort scheint der Abschnitt Jakobsbrunnenweg-Haabergstraße mit einer Länge von 702 Metern und Kosten von 228.100 Euro durchaus auf (roter Passus). Angesichts dieses Betrages hätte die SPÖ wohl auf umfangreichere Maßnahmen in diesem Bereich schließen und sich vor der Beschlussfassung erkundigen können.

Sachverhalt zum Beschluss des Gemeinderats vom Dezember 2022. Foto: NÖN

In der Sache selbst will die SPÖ nun „die berechtigten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, dass sich der Charakter des Jakobsbrunnenwegs zum Negativen verändert“, ernst nehmen und schlägt vor, die Route nochmals zu überdenken.“

„Populistische Stimmungsmache gegen das Projekt“

ÖVP und Grüne reagieren heftig auf die Aussendung der Sozialdemokraten. „Die SPÖ Amstetten spielt in dieser Causa einmal mehr ein böses Spiel. Gerhard Riegler hat in einem Facebook-Posting behauptet, dass seine Fraktion von den Plänen des Ybbstalradweges erst aus der Zeitung erfahren hätte. Er hat also – einmal mehr – bewusst die Unwahrheit gesagt, um die Menschen auf populistische Art und Weise zu täuschen und Stimmung gegen das Projekt zu machen“, schimpft die Grünen-Fraktionssprecherin Sarah Hörlezeder und verweist auf den Gemeinderatsbeschluss von 2022. Die SPÖ habe in Sachen Ybbstalradweg in Person von Baustadtrat Bernhard Wagner immer volle Akteneinsicht gehabt, weil die Causa in dessen Ressort falle. „Wenn man einen Fehler macht, muss man eben zur Entscheidung stehen.“

Grünen-Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder glaubt nicht, dass künftig der Radverkehr am Jakobsbrunnenweg überhand nehmen wird, zumal dieser ja nur eine mögliche Routen-Variante des Ybbstalradweges in Amstetten sei. „Es fahren jetzt ja auch schon Radler dort und ich denke, dass ein Miteinander der Generationen möglich sein sollte. Wir wollen da ja keine Rennstrecke, sondern einen gemütlichen Radweg, wo man mit reduziertem Tempo unterwegs ist.“

Schottergebundener Belag

Auch Vizebürgermeister Markus Brandstetter wirft der SPÖ vor, bewusst Falschmeldungen zu streuen und die Bevölkerung zu verunsichern und bezieht sich dabei ebenfalls auf die einstimmigen Gemeinderatsbeschlüsse - wo aus den Unterlagen die Routenführung ersichtlich gewesen sei. „Es ist völlig unverständlich, warum von Gerhard Riegler und seinem Team da so reagiert wird“, sagt der ÖVP-Politiker und berichtet, was nun tatsächlich geplant ist: „Der Jakobsbrunnenweg erhält einen wasserdurchlässigen, schottergebundenen Belag. Dies ist eine wesentliche Verbesserung zum jetzigen Kiesbelag. Dadurch kann der Weg künftig auch von Rollstuhlfahrern und mit Kinderwägen einfacher befahren werden“, erklärt er.

Nur eine Wegempfehlung

Der neue Belag sowie die Entschärfung der Querung der Waidhofner Straße komme vor allem auch den Alltagsradlern zugute, die bereits gerne den Jakobsbrunnenweg als innerstädtische Verbindung nutzten.

Die Radroute über den Jakobsbrunnenweg sei außerdem nur eine Wegempfehlung. Radlerinnen und Radler könnten von Greinsfurth kommend grundsätzlich auch weiter über die Jahnstraße beziehungsweise direkt vom Schwarzen Weg auf den Ybbsbegleitweg weiterfahren. Beim Höllgraben werde die bestehende Brücke durch eine tragfähigere ersetzt. Dies erleichtere die Arbeit im Katastrophenfall und die Pflege.

„Elf Gemeinden, ÖVP als auch SPÖ-geführt, arbeiten gemeinsam an diesem bezirksübergreifenden Projekt. Ich möchte mich bei allen für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken“, betont Brandstetter.