Heidebad Hausmening Eröffnung: Erweiterte Sauna bietet Platz für 150 Gäste

Lesezeit: 2 Min Hermann Knapp

Bei der Eröffnung (4. bis7. von links): Ortsvorsteher Anton Geister, Bäderverwalter Reinhard Walter, Bürgermeister Christian Haberhauer und Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer mit Politprominenz aus der Stadt. Foto: Knapp

D ie sanierte und erweiterte Sauna beim Heidebad in Hausmening wurde am Freitag mit einem Tag der offenen Tür eröffnet und nimmt am Samstag offiziell den Betrieb auf.