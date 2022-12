Heiliger Abend Bezirk Amstetten: Feuerwehrjugend brachte Menschen das Friedenlicht

Lesezeit: 2 Min WZ Wolfgang Zarl

D as Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO) Amstetten dankt den Feuerwehr-Jugendlichen für die Überbringung des Friedenslichtes aus Betlehem am Heiligen Abend an die Bevölkerung.