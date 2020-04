Doch ein Maibaum im Bezirk Amstetten .

Die Bürgermeister im Bezirk Amstetten haben zwar beschlossen, heuer auf Maibäume zu verzichten. Zumindest einen wird es aber doch geben. Das Pflege und Betreuungszentrum Amstetten wird für seine Bewohner im Garten einen kleinen Baum aufstellen, um ihnen in der Krise, die für so viele Einschränkungen gebracht hat, zumindest eine kleine Freude zu bereiten. Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Bezirk laut Gesundheitsministerium mit Stand Donnerstag, 30.4., 20 Uhr übrigens auf 295 gestiegen, das sind um zwei mehr als am Mittwoch. Der Großteil der Erkrankten ist aber schon wieder gesund.