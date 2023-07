Stadt Amstetten verleiht Sozialpreis 2023 an Christian Köstler

„Natürlich habe ich mich gefreut, wie ich den Anruf von der Stadtgemeinde erhielt, dass ich der Sozialpreisträger 2023 bin“, berichtet Christian Köstler. „Still hab' ich mir gedacht: Das ist echt fein! Aber ich sehe das Ganze nicht als meinen Verdienst, sondern bei allen Initiativen habe ich viele Leute gehabt, die mitgeholfen haben, alles in die Realität umzusetzen!“

Begonnen hat für den gebürtigen Amstettner alles bei der Jungschar in der Pfarre St. Stephan. Da war der heute 61-Jährige zehn Jahre lang Jungschargruppenführer und hat mehrere Benefizkonzerte organisiert, deren Reinerlöse bedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zugute kam. „Da wo Not ist, muss man helfen, lautet meine Devise – unabhängig von Nationalität, Glauben und Hautfarbe.“

Genau deshalb entschloss er sich 2002 auch dazu, seinen Beruf als Vermessungstechniker gegen eine Anstellung bei der Caritas zu tauschen. „Ich habe es keinen Tag bereut, denn soziale Arbeit ist so etwas Bereicherndes. Es ist einfach schön, wenn man anderen helfen kann!“

Mittlerweile ist Christian Köstler 21 Jahre PfarrCaritas-Leiter, hat unzählige Sozialprojekte organisiert und initiierte unter anderem 2005 den Carla Sozialmarkt Amstetten. Der Name Carla setzt sich aus den Wörtern CARitas und LAden zusammen. In diesem Secondhandshop, der mittlerweile zu einem unentbehrlichen Fixpunkt in der Stadt wurde, werden bis heute gebrauchte und gut erhaltene Artikel verkauft, die zuvor der Caritas von Privatpersonen oder Firmen gespendet wurden.

Auch in der Flüchtlingsarbeit engagiert sich Christian Köstler bereits seit 1991, als der Krieg in Bosnien ausbrach. 2015 rief er die Initiative „Willkommen Mensch“ ins Leben, mit dem Ziel, geflüchteten Menschen, die in Amstetten eine neue Heimat gefunden haben, eine Starthilfe zu geben. „Natürlich habe ich nicht immer nur positive Rückmeldungen dafür erhalten, aber ich habe diesbezüglich eine dicke Haut. Ich lasse und kann mich auch nicht verbiegen. Für mich galt und gilt nach wie vor: Ich glaube an das Gute und setze mich dafür ein.“

Dies werde sich auch in Zukunft nicht ändern, wie der Sozialpreisträger verrät. „Es gibt noch viel zu tun!“ Vor allem werde soziale Teilhabe in den kommenden Jahren eine immer gewichtigere Rolle spielen. Die Themen Einsamkeit und Armut schritten voran. Hier gelte es Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, die barrierefrei und kostenlos für alle Interessierten zur Verfügung gestellt werden müssten. Dazu könne jede und jeder einen individuellen Beitrag leisten – sei es in Form von ehrenamtlicher Mitarbeit oder in Form von Spenden. „Ich bin fest davon überzeugt, dass sozialer Frieden und ein menschenwürdiges Miteinander möglich sind. Nur, man muss dazu auch bereit sein, aufeinander zuzugehen, zu kommunizieren und zuzuhören. Beim Reden kommen eben die Leute zusammen – gerade in Zeiten, wo die Künstliche Intelligenz immer mehr Raum erhält, wäre dies umso wichtiger.“