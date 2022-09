Greinsfurth: Auf die Plätze – Fertig – Bier dippln

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Highlander Games wurden in der Zeit der keltischen Könige ausgetragen, um die stärksten und kräftigsten Männer Schottlands, in unserem Fall Greinsfurth, zu finden.

In 4er-Teams messen sich Damen und Herren in Disziplinen wie Bier dippln, Bam schupfen, Eier schmeißn, Hackl werfen und Strick ziagn mit der Vorschrift, dass die Wettkampfarena nur mit einem Kilt betreten werden darf. Ob sich darunter noch ein Kleidungsstück befinden muss, ist in den Statuten nicht definiert.

„Zum ersten Mal haben wir die Highlander Games bei einem Ausflug ins Lavanttal für uns entdeckt. Wir waren sofort begeistert und wollten diesen Bewerb unbedingt als Nachmittagsprogramm für unser Feuerwehrfest Greinsfurth. Die Kombination aus dem Teambewerb am Nachmittag und dem Zeltfest am Abend ist jedes Mal ein einzigartiges Erlebnis“, erwähnen Roman Aichberger und Feuerwehrkommandant Michael Heinz. Den Titel „Highlander des Jahres 2022“ und die Highlandertrophäe, geschmiedet von Strasser-Hölzl und gesponsert von Handwerkerei Schörkhuber, holten sich das Highlander-Team „Die Herrendamen“, bestehend aus Lukas Ingerl, Stefan Wurzwallner, Leonhard Zarl und David Enengl.

Nach der Siegerehrung wurde am Zeltfest noch bis in den Morgenstunden gefeiert.

