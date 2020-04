Highnoon: Kunstaktion in der Amstettner Fußgängerzone .

In Amstetten meldete sich am Ostersonntag der Künstler Peter Bachler mit einer Aktion zur Coronakrise in der Fußgängerzone zurück. Das Virus hat den Bezirk nach wie vor im Griff. 267 Infizierte gibt es laut Gesundheitsministerium mit Stand 12.4., 11 Uhr. Davon dürften allerdings viele schon wieder gesund sein. Darüber gibt es aber keine genauen Angaben der Behörde. In Waidhofen an der Ybbs ist die Anzahl der Erkrankten mit 22 seit Tagen stabil. Davon sind mindestens 13 bereits genesen. Im Landesklinikum Amstetten sind zwei weitere Personen verstorben.