Hilfe gegen Teuerung NÖ-Strompreisrabatt gilt auch für Kundschaft der Stadtwerke Amstetten

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Stadtwerkedirektor Jürgen Hürner, Bürgermeister Christian Haberhauer und Energiewirtschaftsexperte Andreas Halbmayr betonen, dass der blaugelbe Strompreisrabatt natürlich auch von den Kunden der Stadtwerke beantragt werden kann. Foto: Knapp

T rotz der Strompreisbremse des Bundes, bleibt auch der Strompreisrabatt des Landes aufrecht. "Er gilt für alle Energieversorger in Niederösterreich - also können ihn natürlich auch die etwa 7.000 privaten Kundinnen und Kunden der Amstettner Stadtwerke in Anspruch nehmen", betonen Bürgermeister Christian Haberhauer und Direktor Jürgen Hürner.