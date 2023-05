Amstettner SPÖ informierte sich über „Verein Wohnen“

„Besonders die kostenlose Beratung für Menschen, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit gefährdet sind, ist ein extrem wertvolles Angebot des Vereins. Im Niederösterreichischen Zentralraum bietet der Verein zudem (Teil-)betreutes Wohnen, Wohnungssicherung und Übergangswohnungen an“, erklärt SP-Gemeinderätin Annika Blutsch, die den Info-Termin initiierte.

SP-Fraktionsvorsitzender Helfried Blutsch betont, dass das Angebot des Vereins auch für die Menschen in Amstetten von Interesse sein kann: „Auch Amstettnerinnen und Amstettner in sozialen oder finanziellen Notlagen können die telefonische Erstberatung des Vereins Wohnen in Anspruch nehmen. Unser Ziel ist es zudem, geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um auch vor Ort in Amstetten regelmäßige Beratungsstunden zu ermöglichen. Dafür werden wir uns einsetzen.“

Verein „Amstetten hilft“

In diesem Zusammenhang weist der Fraktionsvorsitzende auch auf den Verein „Amstetten hilft“ hin, der Unterstützung für finanzielle Härtefälle bietet. „Leider wird der Verein seitens der Stadtgemeinde nur wenig beworben. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, hier darauf hinzuweisen, dass Amstettnerinnen und Amstettner in finanziellen Notlagen sich an uns wenden können. Wir können dann mit Geld- oder Sachleistungen rasch und unkompliziert helfen. Um eine Unterstützung anzufragen, kann man sich direkt an mich oder die weiteren Vereinsmitglieder wenden“, erklärt Blutsch.

Erstberatung beim Verein Wohnen: Tel: 02742/47076, Email: erstberatung@vereinwohnen.at

Verein „Amstetten hilft“: Kontakt Vereinskassier Helfried Blutsch: 0680/2128833

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.