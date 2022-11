Amstettner Initiative: Licht für die Ukraine

Werbung

Ein Hilferuf aus der Ukraine erreichte die Amstettner Politik. Aktuell wird verstärkt die kritische Infrastruktur Ziel im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Dabei werden Kraftwerke, Generatoren und Leitungen gezielt zerstört. Leittragende einmal mehr Familien, Senioren und vor allem Kinder. Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind bereits durch die Stromausfälle betroffen.

Der Amstettner Michael Wagner, der auch bei Willkommen Mensch aktiv mithilft und mehr als Sechzig Mal bereits in der Ukraine war, hat die Bitte des ukrainischen Caritas Direktor Myroslav Rusyn weitergeleitet. Gerade jetzt benötigen die Menschen Lichtquellen aller Art. Bürgermeister Christian Haberhauer, Vizebürgermeister. Markus Brandstetter und Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder haben reagiert und sagten ihre Unterstützung zu.

"Wir wollen Solidarität zeigen"

„Licht zu geben ist auch Hoffnung zu vermitteln. Wir wollen damit Menschen die unverschuldet in Not gekommen sind unsere Solidarität zeigen, aber auch die Hilfe vor Ort in der Ukraine unterstützen“, berichtet die Koordinatorin Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder.

Sie starten ab sofort gemeinsam mit Michael Wagner die Spendenaktion „Licht für die Ukraine“. So finanzieren die drei Stadtpolitiker selbst Taschenlampen, Batterien, Kerzen, Streichhölzer und mehr. Zugleich laden sie jeden ein, die Aktion zu unterstützen. Bei der Bezirksgeschäftsstelle der Volkspartei Amstetten wurde eine Sammelstelle eingerichtet.

Die gesammelten Hilfsmittel werden dann bei einem Besuch in Amstetten von Priester Myroslav Rusyn von der Caritas der griechisch-katholischen Diözese Mukachevo in der Westukraine Mitte Dezember übergeben.

