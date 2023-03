Amstettner Ordensfrau bittet um Lebensmittelspenden

Kaufe mehr schenk es her!

Beim Eingang des Interspar werden die Menschen gebeten, neben dem eigenen geplanten Einkauf zusätzlich Lebensmittel wie Mehl, Reis, Öl, Schokolade und Konserven, sowie Waschmittel und Hygieneartikel wie Zahnpasta oder Seifen zu erwerben und danach bei den Franziskanerinnen und ihren Mitarbeitern gleich vor Ort abzugeben. Diese Artikel verteilt die Hilfsorganisation ORA in osteuropäischen Ländern.



ORA und Sr. Cornelia ersuchen wieder, die Sammlung am Freitag, 17.3. von 12 bis 18 Uhr und am Samstag, 18.3. von 8 bis 12 Uhr und von 13 – 17.30 Uhr großzügig zu unterstützen. Zahlreiche Bananenschachteln voll mit lebensnotwendigen Gütern konnten in den letzten Jahren bereits in osteuropäische Länder verschickt werden.

