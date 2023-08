Stephansharter Lehrer gab Unterricht der besonderen Art

Günther Haidbauer aus Stephanshart ist Lehrer an der HTL Waidhofen im Fach Elektrotechnik. Anfang Juli hat er im Auftrag der Firma VACE eine Reise nach Abetifi/Ghana angetreten. Dort lehrte er, nach dem „train the trainer“-Prinzip, fünf Wochen lang ghanaische Lehrer im Bereich „domestic and industrial electric“. Die Lehrer geben ihr Wissen anschließend in dafür eigens errichteten Ausbildungsstätten – es wurden bereits technische Ausbildungsstätten an sechs Standorten errichtet – an ihre Schüler weiter. Neben diesem Fachgebiet waren Trainer für die weiteren Bereiche Mechanik, Schweißen, Automotive und Elektronik vor Ort, die in Theorie und Praxis ihr Wissen vermittelten.

Direkte Anwendung des mitgeteilten Wissens vor Ort ist das Ziel

Professor Haidbauer ist Mitglied beim MakerSpace[A] in Amstetten. Über diesen Verein kam die Anfrage, ob jemand beim Projekt Ghana III teilnehmen möchte, woraufhin er sich gemeldet hat und ausgewählt wurde. „Ich war zum ersten Mal in Ghana. Die Lehrer, die wir dort in den unterschiedlichsten Bereichen unterrichten, sind sehr wissenshungrig und motiviert. Sie nehmen jede Information auf, die sie von uns bekommen. Die Materialien werden uns von der VACE Education Projects zur Verfügung gestellt. Auch die Geräte, die für das Ausüben des Handwerks benötigt werden, wie Schweißgeräte. Die größten Herausforderungen liegen darin, dass Ausrüstungen, die für uns selbstverständlich sind, dort keiner kennt. So haben sie zum ersten Mal einen Kabelbinder gesehen“, erzählt der Professor. Autowerkstätten sind für die Ghanaer die Cashcow, mit dem sie am meisten Gewinn erzielen können. Ziel ist es, vor Ort die Montage von Objekten wie Verteiler, Stromzähler oder Elektroinstallationen für Beleuchtungen zu ermöglichen.

„Eine weitere Herausforderung ist die Verständigung. In Ghana werden viele verschiedene Dialekte gesprochen und meist mit Englisch vermischt. Man hört dann wieder einmal ein paar Wörter Englisch heraus, der Rest ist jedoch ein Mix aus verschiedenen eigenständigen Sprachen, wie die meist verbreitete Sprache Twi“, erklärt Haidbauer. Die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit waren in Abetifi sehr angenehm, denn der Ort liegt auf einem Hochplateau. Zum Besorgen benötigter Materialien und Bauteile mussten sie jedoch mit dem Auto in die größeren Städte fahren, dort war die Hitze unangenehm. „Zudem gibt es wenige asphaltierte Straßen. Der Fahrer ist Slalom gefahren, um den Bodenwellen auszuweichen. Die Fahrt in die Städte glich auch immer einer Expedition“, berichtet der Lehrer.

Ghanaer kommen mit Gastfreundschaft und Freundlichkeit entgegen

Mit den Schülern und Lehrern hat er ein gutes Verhältnis aufgebaut. Er hat eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet, um mit ihnen auch weiterhin Kontakt zu halten. „Die schönste Eigenschaft der Ghanaer ist ihre Freundlichkeit und Gastfreundschaft. Wir wurden kein einziges Mal angefeindet, nur mussten wir bei jedem Einkauf den Preis verhandeln, weil in den meisten Geschäften bei ‚Nichteinheimischen‘ automatisch ein Preisaufschlag erfolgte“, erwähnt Haidbauer. Zudem war er froh darüber, dass die anderen Trainer, die bereits zuvor an einem Projekt in Ghana teilgenommen haben, über die Inhaltsstoffe bestimmter Speisen informierten. „Kulinarisch am meisten gefehlt haben mir die ‚österreichischen‘ Pommes aus Kartoffeln, denn in Ghana werden sie aus der dort heimischen Yam-Frucht hergestellt, die für uns ungewohnt schmeckt“, ergänzt der HTL-Professor schmunzelnd.