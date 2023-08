Kollmitzerger Ordensfrau ermöglicht Baumschule in Peru

Dort wirkt die sympathische Franziskanerin als Umweltpädagogin. Schwester Karina betont, die auch jahrelang in Zwettl unterricht hat: "Es ist eine große Aufgabe, weil es unsere Mutter Erde braucht, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben." Besonders amren Menschen kommt das Projekt zugute.

Ordensfrau aus Kollmitzberg lebt nun wieder auf 4.200 Metern - um zu helfen ...Mehrere Wochen erzählte Ordensfrau Sr. Karina Beneder bei vielen Begegnungen von ihrem groartigen Einsatz in Peru – besonders viele Zuhörer waren in ihrer früheren Wirkungsort Zwettl oder in Kollmitzberg (Gemeinde Ardagger). Jetzt ist sie wieder zurück in einer anderen Welt: von Niederösterreich ist wieder in die Anden, in San Pedro de Cajas, auf 4200m Höhe, aufgebrochen.

Der Sommer in den Anden wirkt sich so aus: in der Früh Minusgrade und während des Tages ca. 15 Grad und jeden Tag Sonne. Es ist ziemlich hart um 4 Uhr oder um 6 Uhr Früh das Bett zu verlassen, um in die Dörfer zu kommen. Sie sind zwischen 3,5 Stunden und 45 Minuten entfernt. Es ist momentan sehr trocken und karg.

Die Bauern ernten derzeit die Kartoffeln auf steilen Hängen mit der Hand. Die Umweltpädagogin und Missionarin sagt: „Es ist ein großer Gegensatz innerhalb des Landes Peru und sehr extrem zu meinem Heimatland Österreich. Ich durfte wunderschöne Begegnungen im Wald- und Mostviertel erleben. Dafür bin ich sehr dankbar. Diese stärken mich für meine Arbeit in den Bergen von Peru.“

Im Norden des Landes bereiten sich die Menschen auf das nächste "El niño-Phänomen" vor. Sie bauen Dachrinnen (wenn sie es sich leisten können) und graben rund um die Häuser Rinnen, damit nicht so viel Wasser ins Haus kommen kann.