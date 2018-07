In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte man mit etwas Glück die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts am Nachthimmel erblicken. Zusätzlich war auch die Sicht auf den Mars besonders gut (mehr dazu in der Infobox).

Gerade für Astronomen, wie Walter Primik aus St. Georgen/Ybbsfelde, war das ein besonderes Ereignis. Der pensionierte Zahnarzt hat sich nämlich den Traum von der eigenen Sternwarte erfüllt. Von dieser aus beschäftigt er sich, seit fünf Jahren, so oft es geht nachts mit den Wundern des Weltalls.

Das ist der Blick, den Astronom WalterPrimik durch seine Sternwarte auf die Mondfinsternis hatte.privat | Turner

Das Interesse für Astronomie besteht allerdings schon weitaus länger: „Mit 15 Jahren bin ich zu diesem Hobby gekommen. Von da an wollte ich Astronom werden, meine Dissertation habe ich schließlich am Leopold-Figl-Observatorium für Astrophysik am Schöpfl in Wien geschrieben und auch einige Zeit lang dort gearbeitet“, erzählt der gebürtige Wiener. Wegen der Wirtschaftskrise in der Mitte der 70er Jahre musste er sich allerdings beruflich neu orientieren, weshalb er als Sohn eines Zahnarztes in die väterlichen Fußstapfen stieg.

In St. Georgen/Ybbsfelde hatte er dann 18 Jahre lang seine Zahnarztpraxis, bis ihn die Faszination für die Sterne 2012 frühzeitig in die Pension holte. Seitdem beschäftigt er sich mit der Astrofotografie und hat ihm Rahmen des Vereins „Astronomischer Arbeitskreis Amstetten“ auch schon Seminare und Vorträge gehalten. Eine Aufnahme des Nachthimmels kann dabei schon einmal mehrere Stunden dauern, das kostet natürlich Schlaf.

Dennoch überwiegt die Faszination: „Es ist unglaublich, wie sich die Technik entwickelt hat und was heute mit einem kleinen Teleskop schon alles möglich ist. Vor allem, wenn weit entfernte Galaxien zu sehen sind, die miteinander verschmelzen oder etwa der Andromedanebel“, erklärt Primik.

So sah die Mondfinsternis mit Sicht auf den Mars durch die Linse einer normalen Kamera aus. | Turner

Laut ihm ist die Astronomie dennoch keine romantische Wissenschaft, denn es wird durch den wissenschaftlichen Fortschritt immer mehr Fachwissen aus den Bereichen der Mathematik, Physik und Informatik erforderlich. Deshalb sei es auch schwierig, jüngere Generationen als Nachwuchs für diese Wissenschaft zu begeistern. „Es wäre schön, wenn in den Schulen mehr zu den Grundlagen der Astronomie unterrichtet werden würde.“

Das größte Problem sei laut Walter Primik allerdings die steigende Lichtverschmutzung (Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen): „Es ist schwierig, den Leuten verständlich zu machen, wie sehr uns Astronomen die Arbeit durch unnötige Lichter erschwert wird. Es gibt daher Vereinigungen, wie die Dark Sky-Initiative, die dafür kämpfen, dass auch in Zukunft noch viele Sterne zu sehen sein werden. Es ist natürlich nicht unser anderen ihre Lichter zu verbieten. Wir wünschen uns nur etwas Respekt und Verständnis.“