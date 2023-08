„Rettung“ aus der Pölz-Halle

Am vergangenen Donnerstag übten 55 Mitglieder der Feuerwehren Amstetten und Preinsbach in der Johann-Pölz-Halle. Die von Abschnittssachbearbeiter Christoph Weissensteiner ausgearbeitete Übung nahm einen Brand an, dabei mussten vier Personen via Hubsteiger sowie mithilfe von schwerem Atemschutz „gerettet“ werden.

Die Preinsbacher und Amstetten Feuerwehren sowie das Abschnittsfeuerwehrkommando Amstetten-Stadt sprachen von „einer sehr guten und wichtigen Übung“. Aufgrund der hohen Temperaturen war es – im wahrsten Sinn des Wortes – eine „heiße Sache“.