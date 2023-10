Wallsee testete den mobilen Donau-Damm

Alle fünf Jahre muss der mobile Damm in Wallsee auf seiner vollen Länge errichtet werden. Das ist eine Auflage der Behörde. „Wir schauen da einfach, ob mit den Elementen alles in Ordnung ist und vor allem, ob die Dichtungen passen. Im Ernstfall muss ja alles sehr schnell gehen und der Damm einem enormen Druck standhalten“, sagt Bachinger.

Die Gemeinde hat schon vor einiger Zeit in Donaunähe eine Lagerhalle gemietet, sodass der Transport zum Einsatzort kurz ist. Der Damm in Wallsee besteht ja aus einem Erdwall und mobilen Elementen. Knapp 40 Mitglieder der Feuerwehren Wallsee und Sindelburg haben unter Einsatzleitung von Oberbrandinspektor Mario Langer in einer Großübung die Dammbalken in Rekordzeit in die dafür vorgesehenen Streben eingesetzt. Alle Teile wurden überprüft, aber keine Mängel festgestellt.

„Natürlich müssen wir auch den Erdwall pflegen, denn wenn da zu viele Mäuse darin sind und ihn mit Gängen durchlöchern besteht Gefahr, dass das Wasser eindringt. Wir haben schon einmal eine Firma beauftragt, um die Mäuse herauszuholen“, berichtet der Bürgermeister.

Nur mit Schaudern erinnert er sich an das Jahr 2013 zurück, als der mobile Damm mit Sandsäcken beschwert werden musste. Diese wurden per Hubschrauber ins Gefahrengebiet gebracht. „Das möchte ich so schnell nicht wieder erleben. Die Sanierung hat uns damals 600.000 Euro gekostet.“

Den Feuerwehren Wallsee und Sindelburger dankt der Ortschef für ihren Einsatz.