Hochwasserschutzmaßnahmen Betriebsgebiet nahe Firma Lisec soll bebaubar gemacht werden

Die Straße Richtung Weidersdorf soll künftig direkt bei der Lisec-Betriebseinfahrt von der Landesstraße abzweigen. Die Anrainer der Siedlung, durch die die Fahrbahn derzeit noch verläuft, werden damit vom Verkehr entlastet. Am Bild (von links) Peter Edermayer, Planungsbüro Hackl, Thomas Fastlabend von der Firma Sietelsky, Bürgermeister Johann Spreitzer und Martin Hinterhofer von der IKW. Foto: Gemeinde

Z wei Fliegen mit einer Klappe will die Gemeinde im Bereich der Firma Lisec schlagen. Zum einen soll das dort gewidmete Gewerbegebiet nutzbar gemacht werden, zum anderen will man einen großen Bereich als Hochwasserabflussfläche in ein Biotop verwandeln.

Die Firma Lisec plant in den nächsten Jahren den Bau eines Logistikzentrums. Weil das dafür vorgesehene Areal beim Standort in Seitenstetten im Hochwassergebiet liegt, braucht es umfangreiche Maßnahmen, die aber auch ganz im Sinne der Gemeinde sind. Denn diese hat an der L 6264 auf der Lisec gegenüberliegenden Seite schon vor Jahren Betriebsgründe gewidmet, die bislang ebenfalls nicht bebaut werden konnten. Das soll sich durch die Schaffung einer großen Rückhaltefläche ändern. Um die Hochwasserschutzmaßnahmen durchführen zu können, waren – unter Mitwirkung der Agrarbezirksbehörde – auch einige Grundtausche notwendig. Die sind über die Bühne und die Gemeinde ist daher nun dabei, die wasserrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebauung des Lisec-Areals und ihrer Gewerbeflächen zu schaffen. „Dazu werden auch Aufschüttungen notwendig sein, aber die sind nicht so einfach möglich, weil durch das damit verdrängte Wasser bei einer Überflutung andere Bereiche gefährdet würden“, sagt Bürgermeister Johann Spreitzer. Um das zu verhindern, wird zum einen oberhalb der Firma Lisec (Richtung B 122) und der Betriebsgründe, die zum Teil der Gemeinde gehören und zum Teil einem privaten Eigentümer, ein schon bestehender Graben vergrößert und verlegt damit er mehr Wasser aufnehmen kann. Damit ist es aber noch nicht getan. „Wir brauchen auch große Rückhalteflächen. Dafür werden wir im Bereich Hofaugraben einige tausend Quadratmeter abgraben. Da wird also eine Art Biotop entstehen. Im Grunde geben wir also einen großen Bereich der Natur zurück“, sagt der Ortschef. Wie groß die Retensionsfläche tatsächlich sein muss, um die Aufschüttung beim Betriebsgebiet zu kompensieren, ist derzeit noch Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens. Die Arbeiten an der Vergrößerung des Grabens laufen aber bereits. Schon im August soll auch die Verlegung der Straße Richtung Weidersdorf starten. Sie wird künftig auf Höhe der Lisec-Betriebseinfahrt von der L 6264 abzweigen. Das bringt eine wesentliche Entlastung für die Anrainer der kleinen Siedlung, durch die die Straße bisher geführt hat. Auch Strom-, Kanal-, und Wasserrohre werden bei dieser Gelegenheit natürlich gleich mitverlegt.