Hochwertiges Sortiment „Dorfladen“ in Kürnberg hat geöffnet

Lesezeit: 2 Min SH Sabine Hummer

Müllermeisterin Monika Rosenfellner (3. von rechts) freute sich sehr, dass viele Gäste der Einladung gefolgt sind. Gemeinsam mit (von links) Vizebürgermeister Alois Seirlehner, Pfarrer Jacek Biela, Senior-Chefin Stefanie Rosenfellner, Landtagsabgeordneter Michaela Hinterholzer, den Mitarbeiter- innen Eva Schwödiauer und Andrea Schedlberger sowie Pfarrer Anton Schuh. Foto: Foto Sabine Hummer

M it einem Fest und vielen Kostproben aus dem Sortiment nahm der Nahversorger in Kürnberg am 1. Mai seinen Betrieb auf.