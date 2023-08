Viele neugierige Kinder am 7. Hoffest in Winklarn

Ab 14 Uhr konnten die Kinder am Bauernhof der Familie Hinterbuchinger gemeinsam mit den Erwachsenen ein Bienenhotel bauen, Bienenbilder zeichnen und Schwirrbienen basteln. Bei einem Rundgang wurde den jungen Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Landwirtschaft näher gebracht und der Imkerverein Winklarn vorgestellt. Es wurden Bienenwachskerzen gebastelt, Pollen gesammelt, und vom Obmann des Imkervereins Peter Spreitzer und Imkermeister Leopold Lerch an einem Bienenschaukasten das Leben und Arbeiten und die Wichtigkeit der Bienen im Zusammenhang der Landwirtschaft erklärt. Zusätzlich gab es ein Kinderschminken und Kosmetikprodukte aus Honig, verschiedenen Kräutern und Bienenwachs hergestellt. „Wir haben jedes Jahr ein bestimmtes Thema, das wir den Kindern näher bringen wollen. Die Biene übt sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene, eine besondere Faszination aus“, sagt Birgit Hinterbuchinger. Am Abend gab es noch ein gemütliches Beisammensein mit Bauernbundpräsidenten Georg Strasser, Winklarns Bürgermeisterin Sabine Dorner-Leyerer und Vizebürgermeister Peter Ebner.