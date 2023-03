Germany's Next Topmodel: 14 sind weiter, Aschbacherin Lara ist dabei

In der sechsten Folge machte Starfotografin Vicky Lawton jeweils ein Ganzkörperfoto und ein Porträtfoto für die Sedcard der Models. Das Sedcard-Shooting ist eines der wichtigsten Shootings bei „Germany's Next Topmodel“, denn die Sedcard wird für die weiteren Jobs verwendet und ist sozusagen die Visitenkarte für die Models. Lara aus Aschbach sagt dazu: „Wenn die Sedcard nicht gut ist, kriegst du keine Jobs. Ohne Jobs kriegst du kein Geld.“ Für die Visitenkarte wurden die Models in Unterwäsche abgelichtet und präsentierten mit einem Schild ihre Maße, Gewicht und Größe, die für die Kunden zur Buchung von künftigen Modeljobs wichtig sind. „Bei so einem Shooting sollten die Models selbstbewusst sein. Am Foto muss ersichtlich sein, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen“, betont Starfotografin Vicky Lawton. Die Fotografin war sehr zufrieden mit Lara: „Die Fotos schauen sehr graziös aus.“

Erstes Casting für Intimissimi

Danach folgte das erste Casting für das italienische Bekleidungslabel Intimissimi. Lara sollte beim Walk die Unterwäsche von Intimissimi präsentieren und diese sollte auch im Fokus liegen. Lara wurde für die Kampagne nicht ausgewählt. Sechs Models bekamen bei einer weiteren Runde bei einem Foto-Shooting die Chance, die Kunden zu überzeugen, die richtige Kandidatin für die neue Model-Kampagne zu sein. Kandidatin Ida überzeugte die Kunden mit „müheloser Eleganz“ und angelte sich den Job. „Wenn man beim Casting nicht gut ankommt, dann hat man eigentlich alles schlecht gemacht“, sagt Lara. Würde ein Model alle Jobs ergattern, könnte sich dieses auf insgesamt 400.000 Euro freuen.

Beim Entscheidungswalk gab es diesmal eine zusätzliche Herausforderung. Quizfragen rund um Mode und Fashion mussten von den Models beantwortet werden. Dazu bekamen sie je einen Buchstaben zugeteilt und sollten diesen beim Walk präsentieren und so die richtige Antwort zusammenstellen. Lara durfte zur Frage „Was ist das englische Wort für Laufsteg? Nicht Catwalk, sondern ...“ den ersten Buchstaben „R“ auf ihrem Shirt präsentieren. Die nächste Frage „Wer hat das Kleine Schwarze erfunden?“ hätte schon gleich zu einem Quiz-Desaster geführt. Die Models ließen sich vom Foto von Audrey Hepburn irritieren und sorgten mit der Zusammenstellung des Nachnamens „HEAURN“ mit fehlenden Buchstaben für Verwunderung bei den Jurymitgliedern, die auf die richtige Antwort, die Modedesignerin Coco Chanel, gehofft haben.

Heidi Klum und Rebecca Mir sind sehr zufrieden mit Laras Walk

In der Jury saß Rebecca Mir neben Heidi Klum. Sie selbst war im Jahr 2011 Kandidatin bei „Germany's Next Topmodel“ und belegte damals den zweiten Platz. Mittlerweile ist sie Fernsehmoderatorin und weltweit bekanntes Model und erwähnt, dass Lara ein sehr hübsches Gesicht habe und einen strengen, konzentrierten Blick während des Walks, der ihr gut gefalle. „Lara hat etwas Zeitloses und Elegantes, das sie am Catwalk gut umgesetzt hat“, sagt Rebecca über Lara. Auch Heidi Klum war zufrieden und somit darf Lara weiter auf den Titel „Germany's Next Topmodel Gewinnerin 2023“ hoffen.

