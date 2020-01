Hohe Politikerdichte am Bauernmarkt .

Der Wahlkampf ist im Endspurt. Das zeigte sich am Donnerstagvormittag auch am Amstettner Bauernmarkt. Viele der neun Amstettner Parteien und Listen, die zur Wahl antreten, warben dort um Stimmen und verteilten kleine Werbegeschenke an die Passanten. Bei der ÖVP gab es sogar eine kleine Jause, bei der SPÖ ein Sackerl mit Wahl-Goodies. Unterwegs waren auch Wahlwerber der Grünen, der Liste Kunz, der Liste Wahl und der Liste Alfa.