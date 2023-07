Grüne Dächer und Fassaden

Zu hoher Bodenverbrauch auf der einen Seite. Der Wunsch nach Ausbau der Infrastruktur sowie Firmenansiedlungen oder Errichtung von Häusern auf der anderen Seite. Unter einen Hut lassen sich die beiden Seiten nur schwer bringen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, trotz Bautätigkeiten die Versiegelung zu reduzieren.

Die Firma IKW verweist auf mehrere Projekte, die in der Vergangenheit bereits umgesetzt wurden oder sich in Umsetzung befinden. In Aschbach bei der Aufschließung Ragerfeld etwa mit einem Draingarden zur Straßenentwässerung und Auflagen für Häuselbauer. In Behamberg oder Seitenstetten sollen die neuen Aufschließungen mit retentiven Systemen ausgeführt werden. Die Ortsdurchfahrt Oed wurde mit Schwammstadt-Konzept ausgeführt.

„Ein Beispiel ist natürlich auch die Hauptplatzumgestaltung in Amstetten. Aktuell denken fast alle Gemeinden über derartige Lösungen nach, auch in St. Peter/Au diskutieren wir das für neue Projekte“, berichtet Wolfgang Voglauer von IKW.

Kanalüberlastung und ökologische Folgen

Denn starke Bodenversiegelung habe mehrere negative Auswirkungen. Erstens: Probleme mit der Oberflächenentwässerung. Durch mehr Starkregenereignisse kommt es häufiger zu Kanalüberlastung. Zweitens fördert eine Versiegelung das Entstehen von Hitzeinseln. Drittens kommt es zu ökologischen Problemen aufgrund mangelnder Biodiversität, Verarmung von Fauna und Flora, weniger Insekten und dadurch folgende Probleme mit der Bestäubung.

Nicht nur beim Straßenbau, auch beim Privatbau kann man übrigens Versiegelung reduzieren. „Das ideale Mittel sind Dachbegrünungen, weil direkt in der Dachbegrünung – je nach Ausführung – sehr viel Wasser gespeichert werden kann und weil ökologische Vielfalt am Dach entsteht und auch ein kühlender Effekt eintritt“, erklärt Voglauer. Sehr sinnvoll sei es auch, Regenwasser zu speichern und zu nutzen sowie Zufahrten nicht zu versiegeln. Er regt an, neue Regelungen zu finden, die dazu führen, dass Neubaumaßnahmen gar nicht zu Versiegelungen führen.

„Das könnte durch verpflichtende Dachbegrünung im Neubau und verpflichtende Teil-Fassadenbegrünung zumindest innerstädtisch und im Industriebau beziehungsweise Gewerbebau erreicht werden. Dazu eine Beschränkung der Bodenversiegelung beispielsweise mit dem Ziel, dass zumindest hinsichtlich Wasserhaushalt keine Versiegelung erfolgt“, argumentiert Voglauer.

Parzellengröße maximal 700 Quadratmeter

Seitens der Politik verweist Landtagsabgeordneter Anton Kasser auf den Versuch, kompakte Siedlungen im Bereich von bestehenden Ortszentren zu schaffen. „Die Parzellengröße ist nach Möglichkeit auf 700 Quadratmeter beschränkt und wir legen Wert darauf, dass das Oberflächenwasser möglichst auf der Parzelle gehalten wird und nicht schnell über den Kanal abgeleitet wird. Außerdem hat sich in den vergangenen Jahren das Reihenhaus durchgesetzt, was zu einer deutlichen Verdichtung führt.“

In der Landwirtschaft gibt es mit dem Klimaanpassungsplan ein Instrument, um auf herausfordernde Klimaentwicklungen zu reagieren. „Man hat mehr begrünt, damit nicht so viel abschwemmen kann. Daran arbeiten wir schon längere Zeit“, erteilt Leopold Aigner, Obmann der Landwirtschaftskammer Bezirk Amstetten, Auskunft. Generell betont er, dass der Erhalt landwirtschaftlicher Flächen für die Versorgung von zentraler Bedeutung ist. PV-Anlagen sollten zuerst aufs Dach kommen, auch bei der Raumordnung gebe es Verbesserungspotenzial. „Wenn eine PV-Anlage auf einer Freifläche errichtet wird, dann wäre eine doppelte Nutzung sinnvoll, zum Beispiel dass Tiere noch grasen können. Der Besitzer soll auf seiner Fläche aber schon noch machen dürfen, was er will“, unterstreicht Aigner.

Konzepten wie der Schwammstadt kann er viel abgewinnen. „Da werden Versickerungsflächen geschaffen, die auch zu Grundwasser-Neubildungen führen. Regenrückhaltebecken sind auch gut und sinnvoll, erhöhen allerdings ebenfalls den Flächenverbrauch. Speicherungen unter dem Parkplatz und somit regionale Versickerungen sind eine gute Sache. Da stehen wir aber noch am Anfang, da wird sich noch viel tun.“