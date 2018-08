Die heißeste Zeit des Jahres gibt es in Österreich traditionell und klimatologisch von Mitte Juli bis Mitte August. Umgangssprachlich wird dieser Zeitraum auch „Hundstage“ genannt. Diese Hundstage bringen uns voraussichtlich auch diese Woche noch hohe Temperaturen und viel Sonnenschein, bis die Hitzewelle dann zum Wochenende hin ein Ende finden soll.

Lüften in der Nacht empfiehlt sich

Umso wichtiger ist es in diesen Tagen, auf die Gesundheit zu achten. „Bei extremer Hitze zählen kranke und ältere Menschen sowie Kleinkinder und Personen, die sich oft in der prallen Sonne aufhalten, zu den besonders gefährdeten Personengruppen. Durch die hohen Temperaturen kommt es häufig zu Kreislaufproblemen, Schwindel und niedrigem Blutdruck bis hin zum Kreislaufkollaps“, heißt es vonseiten der Pressestelle des Landesklinikums Amstetten. Dort wird zwar während der Hitzewelle teilweise ein erhöhtes Patientenaufkommen verzeichnet, allerdings nicht in größerem Ausmaß.

Vorbeugende Maßnahmen, um einen Arztbesuch oder einen Krankenhausaufenthalt vermeiden zu können, kennt Bezirksärztevertreter Christian Eglseer: „Die Wohnung sollte am besten in den Nachtstunden gelüftet werden. Beim Duschen empfiehlt es sich, lauwarm statt kalt zu duschen, das gilt auch für Getränke: Handwarm ist besser als kalt.“

Hitze kann auch Einfluss auf Medikamente haben

Eglseer warnt aber auch bei der Einnahme von Arzneien, dass es eine Reihe von Medikamenten gibt, die ab einer gewissen Temperatur an Wirkung verlieren beziehungsweise sogar schädlich werden können. Hier gilt es, sicherheitshalber Arzt oder Apotheker zu fragen.

Falls nun doch jemand zu lange in der Sonne war und Symptome eines Sonnenstichs zeigt (siehe ganz unten), rät Andreas Teufel, Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes Amstetten, zu folgenden Erste-Hilfe-Maßnahmen: „Als erstes sollte der Patient in den Schatten gebracht werden. Der Oberkörper sollte dabei bei Patienten, die bei Bewusstsein sind, bei rotem Kopf erhöht und bei blasser Haut flach gelagert werden. Wenn möglich, sollte anschließend die Kleidung gelockert werden. Feuchte Umschläge auf dem Kopf sollen dann kühlen. Wenn er bei Bewusstsein ist, ist es sinnvoll, ihm auch etwas zu trinken zu geben.

„Wenn die Winterreifen bei normaler Geschwindigkeit quietschen, ist es Zeit sich neue zuzulegen.“ARBÖ-Einsatzleiterstellvertreter Franz Halbertschlager

Ein besonderes Problem wird in den Sommermonaten laut Teufel die regelmäßige Knappheit an Blutkonserven. „In Österreich werden im Durchschnitt täglich 1.000 Blutkonserven benötigt. Gerade im Sommer verringern sich durch die Urlaubszeit die Spenderzahlen. Dabei wäre die Unterstützung gerade jetzt besonders wichtig“, berichtet der Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer.

Heiße Tage können aber auch dem Auto zu schaffen machen: „Entgegen des allgemeinen Glaubens, dass Autobatterien nur durch die Kälte gefährdet wären, ist gerade die Hitze fast noch schädlicher. Im Winter verliert eine Batterie schleichend an Leistung, im Sommer kann es schon von einem Startvorgang zum anderen aus sein“, weiß Johann Biringer, ÖAMTC-Stützpunktleiterstellvertreter.

Viele Einsätze wegen eingesperrter Kinder

Abgefahrene Winterreifen können auch zum Problem werden, wenn die Gradzahlen im Thermometer steigen. „Die Gummimischung von Winterreifen ist nicht für die Hitze ausgelegt. Die Bremswege werden dadurch länger. Wenn im Sommer die Winterreifen im Kreisverkehr bei normaler Geschwindigkeit quietschen, ist es Zeit sich neue Reifen zuzulegen“, weiß ARBÖ-Einsatzleiterstellvertreter Franz Halbertschlager.

Am wichtigsten ist aber, Kinder und Tiere nicht im Auto zurückzulassen. Mindestens einmal in der Woche musste der ÖAMTC im Bereich Amstetten in letzter Zeit ausrücken, weil jene unabsichtlich im Fahrzeug eingesperrt worden sind. „Das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Wichtig ist in so einem Fall auch Ruhe zu bewahren, um die Kinder nicht zu verängstigen“, so Biriniger.