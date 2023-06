Auf Mauers antiken Spuren

„Die Römer kommen!“, mit diesen Worten begrüßte der Obmann des Dorferneuerungsvereins Dolichenus Mauer, Otto Hinterholzer, die Besucher, darunter Pflegedirektor Gerhard Leonhartsberger und Kaufmännische Direktorin Regina Bauer vom Landesklinikum Mauer, den Pfarrer Michael Prinz, die Obfrau der Dorferneuerung Niederösterreich, Maria Forster, sowie zahlreiche Vereinsmitglieder, Pädagogen und Pädagoginnen der Mittelschule Mauer und alle am Projekt beteiligten Helfer und Helferinnen am Samstag vor der Jupiter Dolichenus Mittelschule Mauer. Viele kamen als Römer und Römerinnen verkleidet, trugen Sandalen, Toga und Tunika. Die örtlichen Vereine sorgten für die kulinarische Verpflegung mit einem Römer-Mostbrot der Bäckerei Seeberger und dem römischen Moretum-Aufstrich, einer römischen Schafskäsecreme, der bereits im ersten Jahrhundert nach Christi beschrieben wurde und Bestandteil der römischen Legionärsküche war. Der Musikverein Mauer-Öhling unter Kapellmeister Johann Eblinger sorgte für die musikalische Umrahmung.

Ort mit Geschichte

Der Dorferneuerungsverein von Mauer wurde 2019 gegründet und hat in Mauer bei der Entstehung der Topothek, dem Römerweg, dem Römerkräutergarten und dem Römermuseum mitgewirkt. „Heut ist ein historischer Tag. Es hat sich ein tolles Team gebildet, mit dem wir die Geschichte der Römer aufarbeiten konnten“, erwähnt Otto Hinterholzer. Ortsvorsteher Manuel Scherscher erklärte den Murus-Römerweg und wie – durch die Verknüpfung der Antike und der Moderne – das Castrum Adiuvense zum Leben erweckt wird. Dem Obmann Otto Hinterholzer wurde das erste Teilstück – ein Spangenhelm – als Geschenk überreicht. Zusätzlich wurde das Museum „Castellum Mauer" während des Römerfestes eröffnet. Alexander Fiedler und Alexander Gschöpf präsentierten ihre Münzfunde und Repliken aus der damaligen Zeit.

Faszinierende Zeitreise

Archäologe Gerald Raab gab eine informative und interessante Führung entlang des Rundwegs mit den acht Stationen. Der Pfotenabruck des Hundes Murus dient als Wegweiser. Dazu befindet sich ein Tonstück im Museum, das den Abdruck des Hundes zeigt, der in der Tonbrennerei in Öhling vor 2.000 Jahren entstanden ist. Die erste Station des Rundwegs befindet sich am Hauptplatz Mauer mit Informationen zum Dolichenus-Brunnen und zu der Arbeit des Dorferneuerungsvereins. Über die Gräberfelder, zum Castellum, bis hin zum römischen Garten kann man mittels Schautafeln, Verwendung der QR-Codes oder Herunterladen der App auf HOME – Dorferneuerung Dolichenus Mauer (dorferneuerungmauer.at) ausreichend Informationen über die Hintergründe des Kastells und das Leben der Römer erfahren. Die Besucher konnten in die Welt der Römer eintauchen, vom Alltag der Soldaten bis zur beeindruckenden Architektur des Kastells. Durch das Engagement von Geschichtskreis-Mitglied und Althistoriker Niklas Rafetseder, Designer Wolfgang Rechberger sowie dem Archäologen Gerald Raab werden die antiken Spuren in Mauer erstmals erlebbar. „Ziegel und Tonscherben, die entlang der Url auftauchen, können mit Sicherheit noch aus der Römerzeit stammen“, sagt Raab. Für die Kinder gibt es verschiedene Spiele und Rätsel, die an den jeweiligen Stationen gelöst werden können. AR-Inhalte, Augmented-Reality-Marker an den Tafeln, zeigen Funde in 3-D und sorgen für zusätzliche spannende Informationen. „Die Römer waren richtige Sammler und haben sich militärisch angepasst. Dazu wurden Kleidungsstücke und Waffen, Helme, Rundschilde und Turmschilde oder Kettenhemden aus den unterschiedlichsten germanischen und keltischen Kulturen gezeigt. Trotz gelegentlicher Regenschauer war das Fest ein voller Erfolg.