Die große Amstetten-Umfrage der NÖN

Teilnehmen an der Umfrage können auch alle Personen, die zum Arbeiten einpendeln, und natürlich alle Altersgruppen von Schulkindern bis hin zu den Seniorinnen und Senioren.

Abgefragt wird eine Vielzahl wichtiger Themen – etwa die Zufriedenheit mit der ärztlichen Versorgung, der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt, dem Verkehrssystem, den Freizeiteinrichtungen, dem gastronomischen Angebot und anderes mehr. Auch die Meinung zu aktuellen Großprojekten, wie etwa der Schwammstadt, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kundtun. Neben den Fragen bieten wir zudem die Möglichkeit für persönliche Statements und Anregungen.

„Wir hoffen auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage, damit wir ein umfassendes Bild bekommen, was sich die Menschen in Amstetten für die Zukunft wünschen“, sagt Redaktionsleiter Hermann Knapp. Natürlich sind auch Anregungen willkommen, in welchen Bereichen die NÖN ihre umfangreiche Berichterstattung über Amstetten noch nachschärfen soll. „Die Ergebnisse der Umfrage werden wir genau auswerten und daraus dann Themenschwerpunkte für die Berichterstattung in den kommenden Monaten ableiten. Den Leserinnen und Lesern bietet sich also die Chance, uns mitzuteilen, was ihnen unter den Nägeln brennt.“

Teilnehmen an der Umfrage kann man über die NÖN-Homepage www.noen.at/amstetten und mit mobilen Endgeräten auch über QR-Code.