Ferialpraktikanten schnupperten Berufsluft

Die Marktgemeinde St. Peter/Au freute sich auch heuer wieder über den Einsatz von FerialpraktikantInnen im Gemeindedienst. Ob am Bauhof, im Freibad, am Gemeindeamt oder aber in der Ferienbetreuung in der Volksschule – die Aufgabenfelder waren wieder sehr spannend und umfangreich. „Wir sind immer froh über junge engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, bedankten sich Bürgermeister Johannes Heuras und Amtsleiterin Melanie Kaindl bei den Jugendlichen für ihren Einsatz.