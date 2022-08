Ulrike Königsberger-Ludwig: „Kultur muss uns etwas wert sein“

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

NÖN: Die Landtagswahl naht. Wie sehen Sie Ihre Partei im Bezirk dafür aufgestellt?

Ulrike Königsberger-Ludwig: Sehr gut, wir haben eine attraktive Spitzenkandidatin und ein gutes Team, acht Frauen und sieben Männer mit einem guten Alters- und Berufsmix. Wir hatten auch schon einige Treffen, um abzustecken, wie wir die Wahlbewegung anlegen wollen. Alle sind super motiviert.

Ich stelle die Sache in den Vordergrund, nicht ideologische Konzepte.“

Wie plant man einen Wahlkampf in Zeiten von Teuerung, Energiekrise und Corona, die im Frühjahr alles andere überlagern könnten?

Königsberger-Ludwig: Schon die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass vieles anders kommt, als geplant. Da müssen wir dann eben rasch reagieren. Betreffend Teuerung verlangen wir ja einen Preisdeckel für Strom, Treibstoff und Lebensmittel und einen Kinderbetreuungsbonus, der eine Entlastung für Familien von 600 Euro pro Kindergartenkind bringen würde. Beides wird von der ÖVP abgelehnt. Im Bezirk konzentrieren wir uns vorerst auf die Themen, die uns hier wichtig erscheinen. Das ist zum Beispiel die Kinderbetreuung, ganztägig, ganzjährig und gratis. Wir haben festgestellt, dass der Bezirk da gerade in den Ferienzeiten mit dem Angebot niederösterreichweit das Schlusslicht ist. Große Bedeutung hat auch das Gesundheitsthema. Die damalige Amstettner Bürgermeisterin Ursula Puchebner und ich haben ja schon 2017 in einem Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Fachhochschullehrgang für Pflegeberufe gefordert. Der Bezirk mit drei Krankenhäusern, vier Pflegeheimen und mobilen Pflegediensten wäre prädestiniert dafür und der Bildungscampus in Mauer wäre ein idealer Standort für einen dislozierten Lehrgang, wie es ihn in Mistelbach schon gibt. Wenn wir Leute in der Region ausbilden, werden sie auch eher hier ihren Beruf ausüben. Eine weitere Forderung der SPÖ ist eine Palliativstation im Landesklinikum Amstetten. Darum ringen wir im Bezirk schon seit 2004. Jetzt gibt es aber endlich auch gute Signale aus der ÖVP.

Ein Problem, nicht nur im Bezirk, ist die ärztliche Versorgung. Was ist da zu tun?

Königsberger-Ludwig: Da müssen Bund, Land, Gemeinden und vor allem die Sozialversicherung und die Ärztekammer gemeinsam überlegen, wie wir wieder zu mehr Kassenärzten kommen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Ärzte verpflichtet, nach Ende ihrer Ausbildung, die ja von der Öffentlichkeit bezahlt wird, ein paar Jahre im Kassenbereich zu arbeiten. Ich sehe das als solidarische Verpflichtung der Gemeinschaft gegenüber. Verändern müssen sich aber auch die Aufnahmeprüfungen. Derzeit liegt zu wenig Augenmerk auf der sozialen Kompetenz, die aber gerade Ärzte im niedergelassenen Bereich brauchen. Wir werden künftig auch die Primärversorgungszentren forcieren. Allerdings sollte man damit nicht vorschnell an die Öffentlichkeit gehen. Nehmen wir Mauer als Beispiel. Ich unterstütze dieses Projekt natürlich, aber es ist abenteuerlich, wie oft es von der ÖVP politisch schon verkauft wurde. Tatsache ist aber, dass beim Gesundheitsfonds und bei der Gesundheitskasse bis heute kein entsprechender Antrag vorliegt. Den müssen drei Ärzte stellen und die gibt es nach wie vor nicht.

Das Stichwort Gesundheit bringt uns zu Corona. Laut neuer Verordnung dürfen Infizierte mit Maske zwar ins Gasthaus gehen, aber dort nichts konsumieren. Dass die Bevölkerung auf solche skurrilen Regelungen mit Ärger reagiert, ist wohl nicht verwunderlich?

Königsberger-Ludwig: Wir sind über die Verordnung auch nur informiert worden. Ich denke, dass es gut wäre, wenn das Ministerium vorher mit den Leuten reden würde, die sie umsetzen müssen, dann könnte man solche Dinge vermeiden. Es sind ja auch viel wichtigere Fragen nicht geklärt: Bisher wurde jemand, der 1450 angerufen hat, als Verdachtsfall eingestuft und war abgesondert. Künftig gilt die Verkehrsbeschränkung erst ab einem positiven Test. Was ist in der Zwischenzeit? Wir werden dem Ministerium noch einen Fragenkatalog übersenden. Bedanken möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bezirksverwaltungsbehörden und des Sanitätsstabs, die Unpackbares geleistet haben. Wir hatten zum Beispiel am 15. März im Bezirk einen Rekordwert seit Pandemie-Beginn von 1.172 Neuinfektionen und alle Betroffenen mussten natürlich bescheidmäßig erfasst werden.

Ist es nicht erstaunlich, dass Sie als Gesundheitslandesrätin – trotz Corona – sehr gute Umfragewerte haben?

Königsberger-Ludwig: Es freut mich sehr, dass die schwierige und herausfordernde Arbeit von einem guten Teil der Bevölkerung positiv bewertet wird. Ich denke das liegt auch daran, dass wir in NÖ versucht haben, klar und sachlich und über Parteigrenzen hinweg mit einer Stimme zu kommunizieren, um die Menschen auf dem Weg mitzunehmen.

Wie wird das im Wahlkampf, falls Corona Thema ist?

Königsberger-Ludwig: Ich stelle immer die Sache in den Vordergrund. Wir haben in gewissen Punkten andere ideologische Zugänge und andere Konzepte als die ÖVP, aber die Debatte darüber darf nie persönlich werden, sondern muss sachlich bleiben.

Das bringt uns direkt zur Am-stettner Stadtpolitik: Da dominiert zwischen SPÖ und ÖVP nicht die Sachebene.

Königsberger-Ludwig: Bei Themen wie Remise, Bad oder auch Digitalisierung unterscheidet sich der Zugang, wie man das gestalten möchte. Das ist aber auch okay so. Ich würde allen Beteiligten wünschen, dass die Gemüter nicht so hitzig werden, muss aber schon sagen, dass in Zeiten einer absoluten Mehrheit der SPÖ die Bürgermeister Herbert Katzengruber und Ursula Puchebner bei großen Themen die Opposition immer eingebunden haben. Ich würde mir von einer verantwortungsvollen Mehrheit auch jetzt erwarten, die anderen Fraktionen mitzunehmen, dann könnte man sich ein Hickhack in der Öffentlichkeit ersparen, das die Bevölkerung auch nicht will.

Sie waren lange selbst Kulturreferentin. Wie sehen Sie die Auslagerung der Kulturagenden an die AVB. Der Kulturausschuss ist eigentlich nur mehr ein Schattengremium.

Königsberger-Ludwig: Ich habe immer gesagt, dass das, solange ich Stadträtin bin, nicht passieren wird. Die Kulturabteilung hat gute Arbeit gemacht, vor allem in Hinblick auf Nischen- und Vereinskultur, wir hatten da viele Angebote abseits des Mainstreams. Wenn ich in der NÖN lese, dass der Bürgermeister im Kulturbereich strenge Budgetdisziplin einfordert, mache ich mir als kultur- und kunstaffiner Mensch Sorgen um die kleinen Kulturinitiativen. Kultur muss uns etwas wert sein, die können wir nicht nur finanziell bemessen.

Von Amstetten hin zum Bezirk. Wie sehen Sie als SPÖ-Vorsitzende die politische Entwicklung in den Gemeinden?

Königsberger-Ludwig: Für viele Funktionäre in ÖVP-Mehrheitsgemeinden ist die Situation herausfordernd und ich danke ihnen, dass sie sich trotzdem engagieren und die Sozialdemokratie hochhalten. Natürlich versuchen wir im Hinblick auf die Gemeinderatswahl 2025, neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, aber es wird generell schwieriger, Menschen für Politik zu begeistern.

Sie sind als Landesrätin auch für die Frauenhäuser zuständig. In Amstetten steht ein Neubau an. Wird es da Unterstützung des Landes geben?

Königsberger-Ludwig: Wir haben in den letzten vier Jahren eine Basisfinanzierung für die sechs Frauenhäuser aufgestellt und auch den Personalschlüssel verbessert. Jetzt sind wir dabei, gemeinsam mit ihnen und der Bauabteilung des Landes, Qualitätsstandards zu entwickeln und ein Finanzierungskonzept für Bauprojekte auszuarbeiten. Mitte August wollen wir da erste Vorstellungen auf dem Tisch haben. Ich bin überhaupt sehr froh, dass wir trotz Corona einige Dinge neu aufsetzen konnten, wie etwa die Finanzierung der Rettungsorganisationen. Das Land nimmt da immerhin 7,7 Millionen Euro in die Hand. Aber auch für die besonderen Rettungsdienste, wie Bergrettung, Wasserrettung und Höhlenrettung, haben wir Fördergelder aufgestellt. Sie erhalten insgesamt 130.000 Euro im Jahr. Und um nochmals zu den Frauenhäusern zurückzukommen, die haben schon 2019 zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Zäune und Kameras erhalten. Es sind oft nur kleine Veränderungen, aber da hängt mein politisches Herz drinnen. Und ich möchte da auch vor der Landtagswahl noch einige Pflöcke einschlagen.“

