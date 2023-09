Andreas Stadlbauer: „Radiologie hat mich immer fasziniert“

Radiologe Andreas Stadlbauer als Bassist. „Ich freue mich, jetzt mehr Zeit für die Musik und meine anderen Hobbys zu haben“, verrät der Mediziner der NÖN. Foto: privat

„Ich war kein guter Schüler, aber dafür ein guter Student“, berichtet Andreas Stadlbauer (61) schmunzelnd. „Noten sagen einfach nichts über einen Menschen aus, davon bin ich fest überzeugt. Und ich habe schon immer gewusst, dass ich einmal in einem Sozialberuf tätig sein möchte. Daher habe ich mich auch für das Medizinstudium entschieden und es nie bereut!“ Für Menschen da zu sein, unabhängig von deren finanziellen Möglichkeiten, war von Anbeginn an ein großes Anliegen des Radiologen. „Ich war immer ein Gegner der Zwei-Klassen-Medizin. Sie entspricht so gar nicht meiner persönlichen Grundeinstellung. Darüber hinaus ist mir ein für alle Menschen möglichst niederschwelliger Zugang zur Medizin stets ein Anliegen gewesen. Deshalb habe ich mich seinerzeit auch dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Der Kapitän auf seinem eigenen Schiff zu sein, ist viel wert“, sagt der Mediziner. Klar war für ihn auch, nach dem Studium und dem Präsenzdienst heim nach Amstetten zu gehen. „Von da komm’ ich her, da bin ich aufgewachsen. Wien war zu meiner Studienzeit noch eine relativ graue Stadt. Für mich wäre es nichts gewesen, für immer dort zu bleiben. Heute ist sie weit weltoffener und hat an Internationalität gewonnen.“

1999 Wunsch nach Selbstständigkeit erfüllt

Andreas Stadlbauer hat sich letztendlich für die Facharztausbildung zum Radiologen entschieden, weil er immer schon ein sehr visueller Mensch war. Im Zuge seines Studiums absolvierte er ein vierwöchiges Praktikum im Wiener Wilhelminenspital auf der Abteilung für Radiologe. „Diese Arbeit hat mich so fasziniert und sie weckte in mir die Liebe zu dieser medizinischen Fachrichtung.“ Nach zweijähriger Tätigkeit am damaligen Gemeindekrankenhaus Amstetten als Turnusarzt ergab sich für ihn schließlich die Möglichkeit, mit der Facharztausbildung zu beginnen. Nach einem Jahrzehnt Tätigkeit – die letzten Jahre als Oberarzt – am Krankenhaus Amstetten erfüllte sich Stadlbauer 1999 seinen Wunsch nach Selbstständigkeit und übernahm die Ordination von Primar Bernhard Fischer in der Billrothstraße. „Rasch merkte ich, dass der Patientenansturm in diesen Räumlichkeiten auf Dauer nicht zu bewältigen war und begann mit einem Neubau in der unmittelbaren Umgebung, in der Agathastraße. Nur ein Jahr später sind wir in das neue Gebäude übersiedelt.“

Ringen um Kassenvertrag für MRT

Für die in Amstetten und dem großen Einzugsgebiet lebenden Menschen die radiologische Versorgung zu gewährleisten, ist dem engagierten Mediziner gelungen – manchen Widerständen zum Trotz. „Der Kassenvertrag für die Computertomographie wurde uns erst nach Jahren genehmigt. Für die Magnetresonanztomographie gibt es bis heute keinen, obwohl die Stadtpolitik immer schon überzeugt hinter dem Projekt gestanden ist. Das wurmt mich schon sehr. Es haben auch viele Wirtschaftsbetriebe mehrere Petitionen unterstützt, die von mehr als 10.000 Personen unterzeichnet wurden. Ich drücke meinem Nachfolger Gregor Jülg ganz fest die Daumen für die Umsetzung dieses nach wie vor dringlichen Projekts.“

Trotz dieses Wermutstropfens kann Andreas Stadlbauer auf ein erfülltes und erfolgreiches Berufsleben zurückblicken. Seit drei Jahren wohnt er nun auch wieder in seiner Heimatstadt Amstetten – davor lebte er zwei Jahrzehnte in Euratsfeld – und genießt die Annehmlichkeiten der Bezirkshauptstadt. „Ich fahre kaum noch mit dem Auto, sondern bin mit den Öffis und dem Fahrrad unterwegs.“

Mehr Zeit für die Rockmusik

Seinen „Unruhestand“, wie er selbst sagt, wird er einerseits fürs Radfahren, Skifahren und Yoga nutzen, anderseits für die Gartenarbeit und natürlich für seine große Leidenschaft, die Musik. Denn seit 15 Jahren ist der Radiologe Bassist der vor 19 Jahren gegründeten Band STEELrocks. „Seit meinen Teenagertagen bin ich Rockmusik-Fan. Selber Musik zu machen ist schon was Tolles, war immer ein prima Ausgleich zu meinem Beruf. Ich freue mich, jetzt viel mehr Zeit für die Musik und meine anderen Hobbys zu haben. Für neue Bandprojekte wie die Band The Brand New Barbarians und Quartetto Rocketto habe ich nun auch genügend Zeit.“

Das Diagnosezentrum

1999 übernahm Andreas Stadlbauer die Radiologie-Ordination von Primar Fischer in der Billrothstraße 27 mit vier Mitarbeitern. Nach einem Jahr begann er mit dem Bau des Diagnosezentrums in der Agathastraße 15, das seit dem Jahr 2000 besteht. Mittlerweile arbeiten dort fünf Radiologen und 30 Mitarbeiter. Weitergeführt wird das Zentrum nun von Gregor Jülg. Im Jahr 2022 wurde in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Diagnosezentrum ein weiteres Gebäude eröffnet und auch auf eigene Kosten ein MR-Gerät angeschafft. Gegen Bezahlung können Patientinnen und Patienten dort mit sehr kurzer Wartezeit Untersuchungen durchführen lassen. Auf einen Kassenvertrag wartet Jülg bislang vergeblich.