Öhling: Gleichenfeier im „HollaEck“

Im Mai fand der Spatenstich für das Haus „HollaEck“ des Sozialdienstes Mostviertel statt. Und man ist trotz Teuerung gut im Bauzeitplan. In der Vorwoche wurde mit den Beschäftigten der ausführenden Firmen Firstgleiche gefeiert und im August soll das Gebäude fertig sein. Dann werden dort 24 Menschen mit psychischer Beeinträchtigung einziehen und ein selbstbestimmtes Leben außerhalb einer Klinik führen können. „In der angeschlossenen Tagesstätte haben die Klientinnen und Klienten die Möglichkeit, einer sinnstiftenden Beschäftigung nachzugehen. Vor allem die großzügigen Grünräume rund um das Haus sollen hier genutzt werden“, sagt der Geschäftsführer des Sozialdienstes Mostviertel, Michael Burghofer. Er ist froh darüber, dass das Projekt zügig voranschreitet – auch wenn es einfachere Zeiten zum Bauen gäbe. „Der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt aber gerade aufgrund der Krisenzeiten massiv an. Es wäre nicht vertretbar, ein so wichtiges soziales Projekt auf die lange Bank zu schieben.“

Der Bau ist technisch und ökologisch am Puls der Zeit. Großteils aus Holz, beheizt mit erneuerbaren Energien und ausgestattet mit Photovoltaik- und thermischer Solaranlage ist eine „KlimaAktiv Gold“-Zertifizierung in Reichweite. „Ermöglicht wird das durch den Mut der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und die gute Planung durch Architekt Hans Zeiner“, sagt Burghofer. Die Kosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro.

