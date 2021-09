Impfbus macht Halt in Amstetten .

Am Freitag, 17. September, macht der Impfbus Station in Amstetten. Personen ab 12 Jahren können einfach vorbeikommen und sich nach einem Aufklärungsgespräch impfen lassen. Von 10 bis 13 Uhr ist die Gelegenheit, sich seinen Erststich am Hauptplatz 31 (vor der Sparkasse) zu holen.