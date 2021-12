Protestaktion vor dem Gemeindeamt: Ortschef sucht das Gespräch

Eine Protestaktion starteten Gegner der Impfpflicht am Montagabend vor dem Aschbacher Gemeindeamt - just vor dem Fenster das für den Aschbacher Adventskalender gestaltet wurde. Sie legten Zettel mit Parolen am Boden auf und platzierten Grablichter rundherum. Bürgermeister Martin Schlöglhofer bittet die Verantwortlichen nun zu einem Gespräch.