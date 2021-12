Feuerwehrhaus Aschbach: 5.000 Stunden sind geleistet

Das Feuerwehrhaus in Aschbach nähert sich in großen Schritten der Fertigstellung. Die Estricharbeiten sind vollendet, der Hallenboden wurde betoniert und die Garagentore wurden eingehängt. In manchen Räumlichkeiten wurden bereits die Fliesen verlegt. Momentan wird die Elektroinstallation in Angriff genommen. Das große Ziel, die Heizung im Dezember in Betrieb nehmen zu können, ist aufgeschoben. Das Feuerwehrhaus wird dennoch provisorisch geheizt. Alle Innenräume sind weiß gestrichen worden. Die Fassade ist bis auf den roten Außenanstrich beim Eingang ebenfalls fertiggestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr hat bereits 5.000 freiwillige Stunden geleistet. Die Vorfreude auf die Eröffnungsfeier Anfang September ist groß. Sowohl die neue Behausung als auch das neue Feuerwehrauto werden dann gemeinsamen Segen erhalten. Letzteres wird ab April im Besitz der Feuerwehr Aschbach sein.

Das Einsammeln von Spenden fällt aufgrund der Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge ins Wasser. Es wird auf ein Nachholen im Frühjahr gehofft. Einstweilen können Unterstützungen nur per Onlineüberweisung im Rahmen der Bausteinaktion erfolgen. Zur Auswahl stehen: der Baustein Gold für 200 Euro inklusive zweier Einladungen zur Voreröffnungsfeier, der Baustein Silber für 100 Euro inklusive einer Einladung zur Voreröffnungsfeier und der Baustein Bronze für 50 Euro. Jeder, der spendet, wird an einer Ehrentafel erwähnt. Die Spende ist unter Angabe des Vor- und Nachnamens und des Geburtsdatums steuerlich absetzbar. Der Betrag kann bei Feuerwehrmitgliedern oder per Banküberweisung (mit IBAN: AT97 3202 5002 0500 0146) transferiert werden.