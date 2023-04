Amstettner Volkshilfe lud zum „Frühlingscheck"

Unter dem Motto „Frühlingscheck“ lud Volkshilfe-Vorsitzende Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig zum Volkshilfe-Nachmittag ins Gasthaus Sandhofer. Fragen zu Pflegethemen, Pflegegeld und Angeboten der Volkshilfe Amstetten wurden von PA Sabine Mayr und PA Susanne Thallauer ausführlich beantwortet. Die Besucherinnen und Besucher konnten auch ihren Blutdruck und ihren Blutzucker messen lassen.

Viele Gäste nutzten dieses kostenlose Angebot. Die Veranstaltung fand dann gemütlich bei Kaffee und Kuchen ihr Ende. „Ich freue mich, dass trotz des schlechten Wetters so viele zum ,Frühlingscheck' gekommen sind“, meint dazu Volkshilfe-Vorsitzendestellvertreterin Regina Öllinger.

„Die Volkshilfe bietet neben den Nachmittagen, die wir seitens des Ehrenamts anbieten und so immer wieder für gesellige Nachmittage sorgen, vor allem auch Betreuung und Pflege zuhause an. Dieses Angebot wurde vorige Woche vorgestellt und ich bedanke mich einmal mehr für die wichtige, professionelle Arbeit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie machen es möglich, dass unsere älteren Menschen so lange wie möglich zuhause leben können – auch wenn sie Hilfe brauchen“, sagt Königsberger-Ludwig.

