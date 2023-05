Info-Veranstaltung: Die Römer in Mauer

Dabei werden das 3D-Modell des Kastells von Mauer vom Archäologen Gerald Raab vorgestellt sowie der Römerweg Mauer (Murus-Wanderweg) durch Niklas Rafetseder präsentiert.

Akribisch verschrieb sich der Geschichtskreis des Dorferneuerungsvereins in den letzten Jahren der Erforschung der Geschichte von Mauer. Unter Verwendung von modernster Technik wurden unter anderem sogar ein Hügelgrab und ein Grubenhaus aus der frühen Bronzezeit auf den Feldern vor der Ortschaft entdeckt. Zudem wurden im Zuge von Bauarbeiten, wie dem Betreubaren Wohnen in Mauer, viele kleinere Bodenschätze zu Tage befördert und vom Dorferneuerungsverein in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt eingesammelt und konserviert.

Nun sollen sowohl die Fundstücke als auch eine Nachbildung bzw. ein Modell des antiken Kastells der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ein eigenes Römermuseum soll entstehen. Als Auftakt dazu ist es den Geschichtsforschern wichtig, die Bevölkerung im Rahmen der kommenden Veranstaltung umfassend über ihren geschichtsträchtigen Ort zu informieren.

Ortsvorsteher Manuel Scherscher und Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder bedanken sich bei Obmann Otto Hinterholzer für sein großes Engagement bei der Organisation dieser Veranstaltung und der Koordinierung des Geschichtskreises. „Wir sind stolz auf die historische Bedeutung unseres Ortes und die Sichtbarmachung der hiesigen Bodendenkmäler. Das erstellte Modell des Kastells macht die Ausmaße der Römerfestung buchstäblich begreifbar. Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und mehr über die römische Geschichte in Mauer zu erfahren.“

