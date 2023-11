Haberhauer: „Jakobsbrunnenweg soll Respektzone werden“

Eingeladen hatten den Stadtchef die Mietervertreter der beiden Häuser und Josef Plaimer formulierte zu Beginn auch gleich die Vorbehalte der Seniorinnen und Senioren gegen das Projekt. „Im September haben wir uns gedacht, das kann ja nicht wahr sein, als wir aus der Zeitung erfuhren, dass der Spazierweg in einen Radweg umfunktioniert werden soll. Wir waren besorgt und verunsichert, ob wir ihn dann überhaupt noch nutzen können.“ Plaimer wies auch auf die Engstelle beim Haus Kirchenstraße 18 und bei den Spielplätzen hin, wo es schon öfter zu brenzligen Situationen gekommen sei, weil Radfahrer zu schnell unterwegs waren. „Wir möchten einfach Klarheit, ob unsere Sorgen berechtigt sind, oder nicht!"

Haberhauer betonte, dass die Wohnqualität und der Naherholungsraum für Amstetten von großer Bedeutung seien und die Stadt sicher nicht vorhabe, diese zu beinträchtigen. „Tatsache ist, dass uns die Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung des Landes schon vor 12 Jahren mitgeteilt hat, dass der Hang oberhalb des Jakobbrunnenwegs rutscht.“ Es gebe auch schon Bausperren, weil die Grundstücke oben zum Teil Risse hätten. Es habe ohnehin lang gedauert, aber jetzt liege ein Konzept für die Sanierung vor. „Und wir werden noch diese oder nächste Woche mit der Umsetzung beginnen“, kündigte der Stadtchef an.

Hangsanierung unabdingbar

Aus Haberhauers Sicht ist die Hangsanierung unabdingbar. „Wir verlassen uns da auf das Urteil der Experten, die das festgestellt haben. Wenn wir nichts tun, könnte irgendwann der ganze Hang abrutschen. Das ist auch eine Sicherheitsfrage – und ich als Bürgermeister hafte dafür.“

Der Jakobsbrunnenweg, so versicherte der Stadtchef, werde sicher nicht zu einer Hauptroute des Ybbstalradwegs werden. Jene Radler, die tatsächlich in die Innenstadt wollen, würden sicher weiterhin hauptsächlich die Jahnstraße und die Rathausstraße frequentieren und alle anderen sowieso entlang der Ybbs weiterfahren. „Wir rechnen beim Jakobsbrunnenweg maximal mit ein bis drei Radfahrern pro Stunde mehr“, sagte Haberhauer. Er trat auch erneut Gerüchten entgegen, dass der Weg verbreitert und asphaltiert werden solle. „Ich weiß, dass da viele Ängste da sind, aber wir werden den Weg nur sanieren und eine gebundene, wasserundurchlässige Decke herstellen. An der Breite wird sich nichts ändern. Die Brücke in der Mitte des Weges werden wir erneuern“, erklärte der Bürgermeister. Die Maßnahmen seien auch unter dem Sicherheitsaspekt zu betrachten – damit in einem Notfall auch Einsatzfahrzeuge zufahren könnten.

Der Bürgermeister will den Jakobsbrunnenweg zu einer Respektzone machen. „Wir haben ja das Problem, dass auch die unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzer übereinander schimpfen. Wir brauchen wieder ein Miteinander. Hunde müssen an die Leine, Radfahrer müssen ihre Geschwindigkeit anpassen und auch Fußgänger müssen auf die anderen Gruppen achten“, fordert er.

Tempobremsende Elemente

Die Bewohner der beiden Häuser machen sich vor allem auch Sorgen, dass die Radfahrer zu schnell unterwegs sein werden. Da versicherte Haberhauer, dass man bei den Einfahrten auf beiden Seiten des Jakobsbrunnenwegs und auch bei der Brücke tempobremsende Elemente einbauen werde. Die Anrainer des Hauses Rathausstraße 18 wünschen sich dies, so bald wie möglich auch bei der Engstelle nahe ihres Hauses – ein Anliegen, das der Bürgermeister mit ins Rathaus nahm.

Der Kommandant der Stadtpolizei, Manfred Raab, versicherte, dass seine Beamten ein Auge auf den Jakobsbrunnenweg haben würden. „Wir haben ja Radstreifen, die jetzt schon regelmäßig patrouillieren und künftig sicher auch hier verstärkt unterwegs sein werden.“ Er wies aber auch darauf hin, dass es am Ybbsuferweg – trotz hoher Frequenz von Radfahrern, Läufern und Spaziergängern – bislang zu keinen Unfällen gekommen sei. „Zusammenstöße von Radfahrern und Fußgehern sind mir in der Stadt überhaupt keine bekannt. Aus polizeilicher Sicht sehe ich daher beim Jakobsbrunnenweg kein Problem.“

Haberhauer betonte abschließend, dass „aus meiner Sicht die geplanten Maßnahmen die beste Lösung sind. Das Naturjuwel wird natürlich erhalten bleiben.“