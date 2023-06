Zivilschutz: Was tun bei Blackout oder anderen Katastrophen?

Im Sinne der Katastrophen-Prävention sind Gemeinden angehalten, in regelmäßigen Abständen auch die Bevölkerung über Maßnahmen des Zivilschutzes zu informieren. Die Verantwortlichen der Gemeinde Viehdorf luden deshalb gemeinsam mit dem Zivilschutzverband NÖ ins örtliche Dorfhaus. Die Kernfragen des Abends waren: Warum überhaupt Katastrophenschutz? Was hat die Gemeinde damit zu tun? Was können Bürger selbst tun?

„Wir haben uns im vergangenen Jahr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und präventive Maßnahmen für die Gemeinde gesetzt. Zum Beispiel wird im Ernstfall das Dorfhaus zur Einsatzzentrale umfunktioniert und mit Notstrom versorgt. Das ist allerdings nur einer von mehreren Punkten, entscheidend ist die Mitarbeit und Vorsorgebereitschaft der Gemeindebevölkerung, da die Einsatzkräfte nicht bei allen gleichzeitig sein können und Notfälle priorisiert werden müssen“, betonen die Projektverantwortlichen Bürgermeister Franz Zehethofer, geschäftsführender Gemeinderat Markus Burgstaller und Zivilschutzbeauftragter Karl Radinger.

Hilfreiche Tipps und Antworten auf Fragen zur krisenfesten Bevorratung sowie grundsätzlichen Selbstschutzmaßnahmen, lieferte Franz Zehetgruber als Vertreter des Zivilschutzverbands. Die Gemeindebürger können sich am Gemeindeamt Viehdorf kostenlos Informationsmaterial zum Thema abholen und sich aus erster Hand informieren!