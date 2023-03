Innenrenovierung der Pfarrkirche Weistrach geplant

Drei Info-Abende sind bis Februar 2024 geplant, schon der erste stieß auf reges Interesse, waren doch am 28. Februar nach der Abendmesse an die 100 Personen in der Pfarrkirche anwesend, um Näheres über die geplante Kirchen-Innenrenovierung zu erfahren. Nach einem digitalen „Rundflug“ durch die Kirche, wobei allfällige Mängel aufgezeigt wurden, betonte Pfarrmoderator Krystian Lubinski: „Unsere Pfarrkirche braucht uns, wir tragen Verantwortung für unser Erbe!“

Der stellvertretende Pfarrkirchenratsvorsitzende Karl Stöckler erläuterte im Wechsel mit Diakon Josef Muhr und Ben Stieblehner die erforderlichen Renovierungsmaßnahmen, wobei diese nicht in Stein gemeißelt und auch abhängig von den Finanzierungsmöglichkeiten sind. Geplant sind nach der heurigen Planungs- und Entscheidungsphase noch die Einreichung des Förderansuchens bei der Diözese. Darauf folgen drei Jahresetappen, wobei zu Christi Himmelfahrt 2024 der offizielle Baustart sein soll. „Unsere Kirche wurde vor etwa 500 Jahren erbaut, es soll auch zukünftig Gottesbegegnung in feierlicher Atmosphäre möglich sein, und da bedarf es der Mithilfe der gesamten Pfarre“, sagt Stöckler.

Technische Installationen, Heizung, Beleuchtung, die Glockensteuerung, die Erneuerung des Wandverputzes, Malerarbeiten, die Sanierung des Fußbodens, die Reinigung des Hochaltares, die Neugestaltung des Ambos als „Altar des Wortes“ und die Erhöhung der Chorbrüstung sind ebenso wie die Sakristei wichtige Teilbereiche der Renovierung. „Es soll auch jeweils von den vier Sitzblöcken ein Stuhl zwecks Vergrößerung der Fußfreiheit entfernt werden, die Neugestaltung eines Taufraumes im Kirchenbereich ist ebenso angedacht wie ein Windfang und die Sanierung der Eingangstüren sowie ein barrierefreier Zugang“, berichtet Josef Muhr. Laut Ben Stieblehner soll es dann 2026 auch um die Außenbeleuchtung, den Glockenstuhl und Digitalisierungsmaßnahmen gehen.

500.000 Euro als Budget veranschlagt

Während die Kirche eingerüstet ist, werden die liturgischen Feiern im Pfarrheim oder auch im Foyer des Veranstaltungszentrums stattfinden. Bezüglich Finanzierung des Projekts hat man schon viele Überlegungen angestellt, hierfür ist eine Ideenbörse eingerichtet: Firmen wie Private sollten sich mit der Durchführung spezieller Projekte einbringen. „Wir haben 40 Vereine und Firmen, da könnte bei verschiedenen Veranstaltungen Geld für die Renovierung lukriert werden. Fix geplant ist schon die „Lange Nacht der Kirchen“ am 2. Juni, da wird es neben einem Konzert der „Erdengerln“ auch eine etwas andere „Modeschau“ geben, wobei die 30 wertvollen Kaseln oder Vespermäntel präsentiert werden. „Auch eine Bausteinaktion ist vorgesehen“, ergänzt Josef Muhr. In der abschließenden Fragerunde konnten einige weitere Vorschläge geäußert werden, die im ehrenamtlichen Bauausschuss besprochen werden.

