Amstettner Weihnachtswald bleibt (vorerst) geschlossen

"Auf Grund der besorgniserregenden Entwicklung der Infektionszahlen müssen die Tore des Weihnachtswaldes am Hauptplatz in Amstetten vorerst verschlossen bleiben", gab die Stadtgemeinde in einer Aussendung am Donnerstag bekannt. Unter Voraussetzung einer baldigen Besserung der Lage stellen die Verantwortlichen eine spätere Eröffnung in Aussicht.