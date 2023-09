Ärger mit überfüllten Mistkübeln: Gemeinde entfernte sie

„Immer wieder sorgen illegale Müllablagerungen für Verärgerung bei Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, die ihren Abfall ordnungsgemäß entsorgen. Vor allem bei der Müllsammelstelle neben dem FF-Sicherheitszentrum häuft sich unsachgemäße Entsorgung“, berichtet Bürgermeister Christoph Haselsteiner. Die Gemeinde will mit einer neuen Initiative gegenwirken. Unter anderem werden Hinweistafeln bei den Sammelstellen die richtige Müllentsorgung einmahnen.

Keine Mistkübel: Leute nehmen Müll mit nach Hause

Für Unmut sorgen aber auch überfüllte Mistkübel und Verschmutzung neben Gehwegen, an Spielplätzen oder an Bushaltestellen. Die Gemeinde hat daher nun vereinzelt Mistkübel entfernt – was zur Folge hatte, dass die Leuten den anfallenden Mist offenbar mit nach Hause nahmen. „Deshalb werden wir nun weitere ‚Problemmistkübel‘ demontieren und die Situation vor Ort genau beobachten“, kündigt der Bürgermeister an.

Insgesamt soll die Aktion „Halt unser St. Georgen rein – und nimm den Müll wieder mit heim“ bei den Menschen Bewusstsein für die Problematik schaffen und dazu führen, dass die Landschaft nicht durch herum(f)liegenden Müll verschandelt wird.

Für größere Entsorgungen, die in der Restmülltonne nicht Platz haben, stehen die Türen der Altstoffsammelstellen offen. Die genauen Öffnungszeiten gibt es auf www.gda.gv.at.