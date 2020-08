Um Tabakqualm und die Schadstoffe von den Spielplätzen zu verbannen, will die SPÖ Amstetten, dass die Spielplätze der Stadt künftig rauchfrei sind. Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser erklärt die Beweggründe für die Initiative:

„Kinder sind durch die Schadstoffe in Zigaretten, die sie etwa durch Passivrauchen aufnehmen, besonders gefährdet. Bei unserer Initiative geht es allerdings nicht nur um das Rauchen selbst, sondern vielmehr auch um die Zigarettenstummel. Diese werden von Kindern zum Teil aus Neugier oder als Nachahmung von Erwachsenen in den Mund genommen und können schon bei wirklich geringen Mengen für Vergiftungen sorgen. Deshalb werde ich mich dafür einsetzen, dass unsere Spielplätze in Amstetten rauchfrei werden.“

Auch Vizebürgermeister Gerhard Riegler betont, dass Spielplätze ohne Qualm und Zigarettenstummeln ein nötiger Schritt in die richtige Richtung sind. Gerade Kinder müssten einen höchstmöglichen Schutz genießen. „Deshalb stehe ich voll und ganz hinter der Initiative unserer Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser.“

Kampagne soll für mehr Bewusstsein sorgen

Einige Städte reagierten bereits auf die Problematik mit vermehrten Zigarettenstummeln auf Kinderspielplätzen. So seien die Spielplätze in Graz nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss seit Ende Juli rauchfrei. Diesem Beispiel wolle man folgen.

ÖVP Vizebürgermeister Markus Brandstetter zeigt sich gesprächsbereit.

Vizebürgermeister Markus Brandstetter (VP) zeigt sich erfreut über den Vorschlag der SPÖ. Bereits im Frühjahr hatten Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder (Grüne) und Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder (ÖVP), so Brandstetter, auf das massive Problem mit Zigarettenstummeln hingewiesen. „Ein weiterer Schritt der Stadtregierung ist es, hier eine bewusstseinsbildende Kampagne zu starten. Einerseits geht es darum aufzuzeigen, welch Schaden es für die Umwelt ist, wenn Zigarettenstummel Trinkwasser und Umwelt belasten. Zusätzlich bedeuten achtlos weggeworfene Zigaretten gerade im Sommer die Gefahr von Wald- und Flurbränden. Aber auch die Vorbildwirkung von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen soll geschärft werden.“, erklärt Brandstetter.

Die Leiterin der Gesunden Gemeinde, Gemeinderätin Claudia Weinbrenner (ÖVP), bereite derzeit einen Sucht- und Präventionsschwerpunkt für die Herbstarbeit vor. „Wenn wir ein Rauchverbot auf den Spielplätzen erlassen, müssen wir uns bewusst sein, dass wir nicht jeden Spielplatz überwachen können. Darum finde ich den Ansatz von Claudia Weinbrenner besonders wichtig, mit einer Kampagne den Schutz der Kinder und Jugendlichen voranzutreiben“, argumentiert Brandstetter.