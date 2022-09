Teich-Challenge im Tierpark Haag

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Sie suchten Abkühlung in verschiedenen Teichen und Tümpeln ihres Zoos und wollten dazu auch Berufskollegen anderer zoologischer Einrichtungen animieren, wodurch ähnlich der „Ice-Bucket-Challenge“ im Jahr 2014 ein internationaler Bewerb ohne Sieger und Verlierer entstand. Die zoologischen Mitarbeiter wurden von anderen Zoos zur Teilnahme nominiert und nominierten gleichzeitig die nächsten Zoos oder Tierparks, um sich daran zu beteiligen.

So nominierten Mitarbeiter vom Zoo Schönbrunn auch ihre Berufskollegen im Tierpark Stadt Haag. Anfänglich herrschte unter den Tierparkmitarbeitern Skepsis und keine große Begeisterung, in der Berufskleidung ins Wasser zu hüpfen. Noch dazu war das Wetter am Veranstaltungstag, dem letzten Augusttag, nicht gerade einladend, um in einen Teich zu springen. Es war kein heißer Sommertag, sondern mit 17 Grad kühl und regnerisch.

„Da müssen wir durch“, war unisono die Meinung der Teilnehmer. Ausgewählt wurde der Teich gegenüber der Flamingos, der sonst von Enten, Gänsen und Fischen bevölkert wird. Auf los ging es los und nacheinander hüpften Damen und Herren der Tierparkmannschaft in das kalte Wasser des Teichs. „Es hat zwar keine 30 Grad gehabt, aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht“, meinte Tierpflegerchef Stefan Hammelmüller.

