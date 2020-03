Portugal war für den Inline-Skater Christian Kromoser eine Reise wert. Im Rahmen der Algarve Radrundfahrt bestritt auch Kromoser zwei Wettkämpfe. „Es waren Trainings unter Wettkampfbedingungen“, erklärte Kromoser. Den Beginn machte ein Zehn-Kilometer-Rennen. „Wir waren sozusagen das Rahmenprogramm vor dem Radrennen. Daher waren viele Zuschauer mit dabei. Das hat sehr viel Spaß gemacht“, berichtete der angehende Arzt.

Am Ende stand ein siebenter Platz. Am nächsten Tag stand ein Halbmarathon am Programm. Auf der sehr selektiven und hügeligen Strecke beendete Kromoser das Rennen auf Rang sechs. Dabei gewann er den Sprint in der Verfolgergruppe. „Es war ein guter Start in die Saison“, freute sich Kromoser. Die restliche Woche nutzte der gebürtige Neuhofner als Trainingslager. Dabei bildeten Holläner, Deutsche, Spanier und Christian Kromoser mit Vereinskollgen Jakob Ulreich eine optimale Trainingsgruppe. „In Österreich sind wir oft zu zweit. In Portugal waren wir an die 20 Leute. Da kannst du noch viel besser trainieren. Außerdem waren alle auf demselben guten Niveau“, sagte Kromoser. Im März stehen noch zahlreiche intensive Trainings an, bevor im April fast jedes Wochenende ein Rennen stattfindet. „Dabei hoffe ich natürlich, dass aufgrund des Coronavirus die Rennen nicht doch noch abgesagt werden“, erklärt Kromoser, der aber auch beschwichtigt: „Derzeit haben wir die Situation in Österreich gut im Griff. Die Quarantäne ist sinnvoll, da man keine zweite Grippewelle zu der Influenza haben möchte.“

Berlin folgt der große Saisonauftakt

Der Plan sieht auf jeden Fall vor, dass Kromoser am 5. April beim Halbmarathon in Berlin in den Start geht. Danach wartet der erste Saisonhöhepunkt mit dem Europa-Cup in Geisingen. Vom 10. bis 18. Juli steht die Weltmeisterschaft in Kolumbien an. „Dort erwartet uns eine ganz andere Welt. In Kolumbien ist Speedskating ein Nationalsport. Da wollen die Kinder auch von mir Autogramme“, sagt Kromoser.