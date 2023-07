Josef Umdasch Forschungspreis 2023 vergeben

Der diesjährige Josef Umdasch Forschungspreis wurde von Umdasch Group Ventures, einem Tochterunternehmen der Umdasch Group, ausgeschrieben und widmete sich dem Thema Nachhaltigkeit. Gesucht wurden innovative Lösungen, die den Lebenszyklus eines Bauwerks nachhaltiger gestalten, und zwar im Hinblick auf Umweltschutz, neue Baumaterialien und Technologien, Renovierung, Kreislaufwirtschaft und Recycling sowie Ressourceneffizienz. Denn Fakt ist, die Weltbevölkerung wächst und damit auch der Bedarf an leistbarem Wohnraum und Infrastruktur. Die Bauindustrie nimmt hier eine Schlüsselrolle ein, trägt aber auch signifikant zu den Umweltauswirkungen bei.

Insgesamt wurden 67 Ideen aus der ganzen Welt für den Josef Umdasch Forschungspreis 2023 eingereicht. Ins Finale schafften es drei Lösungen:

Revitalyze: Plattform sowie SaaS-Lösung zur Wiederverwendung von Baumaterialien (Österreich)

Plattform sowie SaaS-Lösung zur Wiederverwendung von Baumaterialien (Österreich) Ecómetro Mediciones Sl: Tool zur Berechnung und Optimierung des CO2-Fußabdrucks von Gebäuden im Lebenszyklus (Spanien)

Tool zur Berechnung und Optimierung des CO2-Fußabdrucks von Gebäuden im Lebenszyklus (Spanien) Ecodome Maroc: Planung und Bau von Gebäude mit Lehm in BIM (Marokko)

Österreichisches Start-up überzeugteDer Gewinner wurde wie auch schon in den Vorjahren im Rahmen des WSA-Kongresses (dieser fand heuer in Puebla, Mexiko, statt) gekürt. Alle drei Finalisten beeindruckten mit ihren Lösungen für mehr Nachhaltigkeit entlang des Lebenszyklus von Bauwerken. Am Ende konnte Revitalyze die Jury – bestehend aus Experten seitens Umdasch Group Ventures und externen Experten des WSA – in einer 20-minütigen Pitch-Präsentation und einer anschließenden intensiven Fragerunde zu ihrer Lösung – überzeugen. Der Gewinner bekommt nun die Möglichkeit, die Idee in Kooperation mit Umdasch Group Ventures umzusetzen.

„Nachhaltiges Bauen und Umbauen sowie der bewusste Umgang mit Ressourcen beschäftigen sowohl die Gesellschaft als auch uns in der Bauindustrie. Das Recycling und die Wiederverwendung von Baumaterialien können zukünftig wesentlich zu mehr Nachhaltigkeit am Bau beitragen. Somit knüpfen die Visionen von Revitalyze sehr gut an unsere strategischen Vorhaben an“, sagte André Spang, Managing Director der Umdasch Group Ventures, zur Entscheidung der Jury.

Die Lösung von RevitalyzeRevitalyze ist ein junges Start-up aus Tirol, Österreich, das von David Plaseller und Patrick Gössl gegründet wurde. Das Team hat eine digitale Plattform für die Wiederverwendung von Bauteilen entwickelt. Über die One-Stop-Shop-Lösung werden zirkuläre Baumaterialien erfasst, kategorisiert und vermittelt. Die große Mission dahinter ist es, die Recyclingquote zu erhöhen, Rohstoffe zu sparen und den CO2-Fußabdruck zu optimieren. „Wir sind überglücklich, diese renommierte Auszeichnung erhalten zu haben. Die Zusammenarbeit mit Umdasch Group Ventures ermöglicht es uns, gemeinsam mit einem führenden Unternehmen der Branche ein starkes Produkt zu co-kreieren, zu testen und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Schritte“, sagte Mitgründer David Plaseller.

Über den Josef Umdasch ForschungspreisMit dem Josef Umdasch Forschungspreis unterstützt die Umdasch Group bereits seit 1990 herausragende Leistungen in der Forschung und Entwicklung. Namensgeber der Auszeichnung ist Josef Umdasch, der Vater der heutigen Eigentümer Hilde Umdasch und Alfred Umdasch, die den Preis ins Leben gerufen haben. Seit 2018 wird der Josef Umdasch Forschungspreis in Kooperation mit den World Summit Awards (WSA) verliehen, um verstärkt Start-ups und Entrepreneure weltweit anzusprechen. www.umdaschgroup.com/researchprize