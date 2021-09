Samstag - 7 Uhr. Nach einer etwas kurzen Nacht war die Landjugend Viehdorf-Ardagger-St. Georgen/Y schon wieder tatkräftig am Weiterarbeiten. Zum Projekt: n den 42,195 Stunden müssen nun folgende Tätigkeiten umgesetzt werden: • Am Freizeitareal (Fun Court) in St. Georgen/Ybbsfelde sollen gemütliche Sitzmöglichkeiten, beschattet durch Baumpflanzungen, errichtet werden. Ein neuer Trinkbrunnen soll errichtet werden, Eine bereits vorhandener WC-Container soll überdacht und verkleidet werden, Ebenso soll ein Doppelstabgitterzaun montiert werden, welcher das Areal einfasst.

Projektmarathon LJ Viehdorf: 42,195 Stunden für die Gemeinnützigkeit

Am Freitag in den späten Abendstunden wurde bereits der Platz ausgebaggert und damit begonnen die Randsteine für eine Begrenzung zu setzen. Die Latten und Balken für die Verkleidung und die Überdachung wurden gestern bereits gestrichen und waren schon fertig zum Montieren. Auch einige Bänke nahmen schon Form an.

Die Mädls verpflegen alle mit einer kleinen Jause. Außerdem sind sie dabei die Einladungen für die Präsentation am Sonntag zu basteln. Nach gestrigen Problemen mit der Projektmarathon Homepage, läuft diese nun und wir können auch dort fleißig bloggen. Den Link findet man hier:



https://www.projektmarathon.at/gruppen-2021/mostviertel/viehdorf-ardagger-st-georgen/blog