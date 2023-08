„Ich bin so glücklich hier sein zu können. Amstetten ist meine zweite Heimat“, berichtetet Shokriye Mohammadi. „Obwohl ich am Anfang nicht wusste, was die Birnen in den Kreisverkehren bedeuten. Jetzt muss ich darüber lachen. Es ist ein köstliches Obst und steht sozusagen für das Mostviertel!“

Sieben Jahre sind vergangen, seit die Afghanin hier ankam. Doch der Reihe nach: 45 Tage voller Bangen, Angst und Hoffen – so lange dauerte die Flucht von Shokriye Mohammadi, ihrem Mann und ihren vier Kindern, das jüngste war damals knapp zwei Monate alt. Ausgehend von Parwan, einer Provinz im Norden Afghanistans, ging es über den Iran in die Türkei und mit einem Boot nach Europa. Von Griechenland über Slowenien gelangte die Familie schließlich nach Linz und einen Monat später ins Camp nach Waldheim in Amstetten, wo sie im Dezember 2015 ankamen. „Es war unbeschreiblich für uns! Hier war die Luft so gut, es war ruhig und es gab auch keine kilometerlangen Staus. Wir wurden gut aufgenommen und von Anbeginn an haben uns Leute geholfen. Sie haben sofort damit begonnen, Deutsch mit uns zu lernen, die Kinder gingen in die Schule und wir schöpften Hoffnung, ein neues Leben in Sicherheit beginnen zu können“, berichtet die heute 45-Jährige, die nun in Mauer wohnt. „Wir bekamen einen positiven Asylbescheid, konnten arbeiten und nach vorne blicken.“

Doch nur zwei Jahre später, 2017, erkrankte Shokriye Mohammadis Mann und verstarb vier Monate später an den Folgen eines Gehirntumors. „Es zog mir den Boden unter den Füßen weg. Plötzlich war ich alleine für meine Kinder verantwortlich. Es war alles andere als einfach, aber wieder haben uns Menschen geholfen. Es dauerte alles seine Zeit, wir mussten diesen Schicksalsschlag erst verkraften.“

Shokriye Mohammadi war als Reinigungskraft tätig, wollte aber schon als kleines Mädchen in der Pflege arbeiten. „Ich bin dann Näherin geworden, weil es in Afghanistan mit der Ausbildung in einem Gesundheitsberuf nicht so einfach war. Hier in Österreich dachte ich mir, vielleicht kann ich mir hier meinen Wunsch doch noch erfüllen.“ Also begann Shokriye Mohammadi mit der Unterstützung ihren beiden älteren Töchter, ihres Sohnes und dessen Freunde für den Pflichtschulabschluss zu lernen. Das war im Oktober des vergangenen Jahres. Am 23. Juni hat sie ihre beiden letzten Prüfungen in Englisch und Geografie bestanden und am 5. Juli ihr Zeugnis erhalten. „Da war ich schon stolz und habe mich sehr gefreut. Als nächsten Schritt möchte ich nun die Aufnahmeprüfung am Bildungscampus Mostviertel für die Pflegeassistenz-Ausbildung in Angriff nehmen. Und auch das werde ich schaffen!“

Freude bereiten Shokriye Mohammadi auch ihre Kinder. Die Töchter Atefa (21) und Raihane (20), Schülerinnen der HLW Amstetten, haben soeben die Matura bestanden. Sohn Omid (15) besucht die HTL in Waidhofen an der Ybbs und der siebenjährige Baran die Volksschule Mauer. „Alle vier sind schon richtige Mostviertler“, meint Shokriye Mohammadi lachend. „Auch ich fühle mich hier zugehörig. Ich bin Kassierin im Verein g’scheckat, wo wir Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe und Religion zusammenbringen. Wir treffen uns jede Woche und lassen uns immer Neues einfallen, wie etwa das bereits seit einem Jahr laufende Kochprogramm, wo wir Spezialitäten aus aller Welt zubereiten und anschließend gemeinsam verkosten.“

Und wie hält es Shokriye Mohammadi, wenn ihr Leute nicht so gewogen sind? „Manchmal kommt es vor, dass jemand zu mir sagt, dass ich mich „dort hinschleichen soll, wo ich herkomme“, und manchmal fange ich mir böse Blicke ein, weil ich Kopftuch trage. Doch prinzipiell ist mir das egal. Mein größter Wunsch wäre: Frieden für alle Menschen!“