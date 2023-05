Amstetten: Projekt Lernpaten ist Erfolgsgeschichte

Seit 2015 begleitet das Integrationsprojekt Lernpaten Verein LEILA Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern nicht in der Lage sind, bei den Hausaufgaben zu helfen. Laut LEILA-Initiatorin und Elterncoach Monika Distelberger wurden in diesen acht Jahren an die 170 Kinder von mehr als 150 ehrenamtlichen Lernpatinnen und Lernpaten betreut. „Zurzeit arbeiten 30 Lernpatinnen und Lernpaten mit 43 Kindern. Natürlich suchen wir laufend nach Personen, die es sich vorstellen können, bei unserem Projekt mitzumachen“, sagt Distelberger. Die Kinder würden dadurch unglaubliche Lernfortschritte machen. Im Vorjahr habe sogar ein Mädchen aus Syrien, das 2015 nach Amstetten kam, die Matura mit Auszeichnung bestanden und studiere nun in Graz Biochemie. „Zudem hat auch ein Bursche aus Syrien, der ebenfalls bei uns betreut wurde, gerade seine Elektrikerlehre abgeschlossen. Wir freuen uns sehr darüber! Es zeigt einmal mehr, dass es sich auszahlt, sich für seine Mitmenschen einzusetzen“, betont die LEILA-Initiatorin.

Leila ist auch ein Beziehungsprojekt

Das Projekt LEILA versteht sich jedoch nicht nur als reines Nachhilfeprogramm für Kinder mit Lernschwäche, um einen erfolgreichen Schulabschluss zu erlangen, sondern auch als Beziehungsprojekt. „Die Lernpatinnen und Lernpaten verstehen sich als Mentorinnen und Mentoren des Kindes, die achtsam auf dessen Interessen und Bedürfnisse eingehen, Fähigkeiten des Kindes erkennen, wecken und fördern“, erklärt Distelberger. „Unsere Arbeit soll weiters zum Kennenlernen der verschiedenen Kulturen beitragen, Angst und Unsicherheit abbauen und so ein gelingendes Miteinander fördern.“

Daher bemüht sich LEILA auch um die Beziehungen zu den Familien der Schützlinge. Neben Elternabenden organisiert der Verein Kulturveranstaltungen wie Sing- und Tanzabende, sowie ein interkulturelles Sommerfest am Ende des Schuljahres. „Im Vorjahr haben wir auch erstmals gemeinsamen mit den Kindern und ihren Familien Nikolaus gefeiert. Das ist sehr gut angekommen. Denn es stimmt gar nicht, dass sich Migrantinnen und Migranten nicht für unser Kulturgut interessieren. Wir haben das Gegenteil erlebt!“

Neue Heimat kennenlernen

Seit einem Jahr gibt es nun auch ein eigenes Gruppenangebot für Jugendliche. Im Rahmen von Ausflügen lernen sie ihre nähere Heimat kennen, sie erfahren Möglichkeiten sinnvoller Freizeitgestaltung und üben nebenbei die Regeln des Zusammenlebens. „Aktuell sind wir auf der Suche nach einer Leiterin oder einem Leiter für diese Gruppe und hoffen bald jemand Geeigneten dafür zu finden“, sagt Distelberger.

Auch weitere Lernpatinnen und Lernpaten sind natürlich willkommen. Voraussetzungen dafür sind, dass man sich einmal pro Woche für zwei Stunden mit dem Lernkind trifft und es beim Lernen spielerisch unterstützt. „Die Lernpatin oder der Lernpate wird persönlich durch erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen begleitet. Zudem gibt es monatliche Treffen zum Austausch und zur Weiterbildung. Selbstverständlich stellen wir auch die Lernmaterialien sowie die Lernspiele zur Verfügung“, versichert Distelberger. Bleibt abschließend nur noch zu fragen, was für Monika Distelberger das Engagement für eine Lernpatenschaft so attraktiv macht? „Verbindendes zu entdecken und neue Freundschaften zu knüpfen! Es ist so schön, wenn die Familien uns sagen, dass sie durch uns Heimat in der Fremde gefunden haben.“

Integrationsprojekt Lernpaten Verein LEILA, Kontakt: Monika Distelberger, Tel.: 0650/304 99 00 od. E-Mail: leilaamstetten@gmail.com. Infos: www.leila-amstetten.com

